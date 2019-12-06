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06 Aralık 2019 Cuma 08:00:00 | Son Güncelleme: 05 Aralık 2019 Perşembe 23:56:09

'Eserinizle gurur duyun'

Tecrübeli çalıştırıcı, Tuzlaspor faciasının ardından soyunma odasında esip gürledi. Fatih Terim, zayıf rakibi karşısında alınan 2-0’lık mağlubiyetin ardından oyuncularına sert çıktı. İmparator’un "Bu taraftarın ve bu camianın yüzüne nasıl bakacaksınız. Eserinizle gurur duyun" dediği öğrenildi.

GÜNEŞ

■ ZİRAAT Türkiye Kupası 5.Tur ilk maçında Tuzlaspor’a 2-0 yenilen Galatasaray’da karşılaşmanın ardından oyuncular, teknik direktör Fatih Terim’in gazabına uğradı. Alınan şok skor sonrasında sinir krizine giren tecrübeli çalıştırıcının, soyunma odasında futbolculara patladığı ve “Bu nasıl bir oyun, nasıl bir sonuç. Siz ne yaptığınızı zannediyorsunuz. Bu taraftarın ve bu camianın yüzüne nasıl bakacaksınız. Eserinizle gurur duyun. Aranızdan bazılarınız bu formayı son kez giydi” dediği öğrenildi.

SERİ DE KERVANA KATILDI

 ■ SOYUNMA odasında oyuncuların ağzını bıçak açmazken herkesin başını öne eğdiği ve tek kelime etmediği belirtildi. Fatih Terim’in bu maçın ardından özellikle Seri, Nagatomo, Ahmet Çalık, Selçuk İnan, Emre Mor, Belhanda ve Yunus Akgün’ün biletini kestiği kaydedildi. Devre arasında radikal kararlar alacak olan Terim, Belhanda ve Nagatomo ile kesin olarak yolları ayıracak. Seri için de Fulham ile görüşme yapılıp sözleşmesinin feshedilmesi gündemde...

BOŞLUĞU EMİN DOLDURACAK

 ■ İMPARATOR, Tuzla maçında ilk kez G.Saray forması giyen Taylan Antalyalı ve Emin Bayram’ı ise diğer oyunculardan ayrı tutuyor. Taylan’ı devre arasında kiralık olarak yollamayı planlayan tecrübeli teknik adam, Emin Bayram’a ise ilerleyen haftalarda çok daha fazla şans verme kararı aldı. 16 yaşındaki öğrencisinin sergilediği performanstan memnun olan Terim, sezonun ikinci yarısında Luyindama’nın boşluğunu Emin ile doldurmayı hedefliyor.

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