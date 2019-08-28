Erzurumspor'da iki futbolcu ile yollar ayrıldı

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Cambazoğlu ve Arslan ile sözleşmelerinin karşılıklı anlaşılarak feshedildiği belirtildi.

Açıklamada, "Futbolcularımız Hakan Arslan ve Hakan Canbazoğlu ile sözleşmelerimiz karşılıklı olarak feshedilmiştir. Kulübümüze yaptıkları hizmetler, kazanılan şampiyonluklardaki unutulmaz katkıları nedeniyle her iki oyuncumuza teşekkür eder, kariyerlerinde başarılar dileriz?." ifadelerine yer verildi. (AA)