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06 Eylül 2019 Cuma 11:30:20 | Son Güncelleme: 06 Eylül 2019 Cuma 11:32:29

Ertuğrul Doğan: Transfer harcama bütçemiz 88.5 milyon lira

Trabzonspor'da Finanstan Sorumlu Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile Bankalar Birliğinin uygulamaya koyduğu yeni lisans talimatına göre transfer harcama bütçelerinin 88 milyon 586 bin lira ile sınırlandırıldığını belirterek, "Kulübümüzün gelirlerinin yüzde 70i borç ödemeye gidecek. Geri kalan yüzde 30u ise ilave olarak transfer harcamalarında kullanabileceğiz" dedi.

Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan, Türkiye Futbol Federasyonu Kulüp Lisans Kurulu´nun geçtiğimiz günlerde yayınladığı 2019-2020 sezonu Süper Lig takımlarının harcama limitleriyle ilgili açıklamalarda bulundu. Haziran ayında yürürlüğe giren TFF Kulüp Lisans Talimatı uyarınca 2015-16, 2016-17, 2017-18 ve 2018-19 yıllarındaki gelir ve gider ortalamasına bakılarak bordo-mavili kulübe 88 milyon 586 bin 650 TL´lik bir harcama limiti getirildiğini belirten Doğan, "Söz konusu tablodan da anlaşılacağı üzere 2015-2018 yılları arasındaki yanlış yönetim politikaları yüzünden gelirinin 7 katı oranında borçlandırılan kulübümüz, maalesef bu dönemlerin faturasını hâlâ ödemektedir! Kulübümüz, mevcut borcunun üzerine faiz ve kur farkı da dahil olacak şekilde 2015-16 sezonunda 212 milyon gelir elde etmesine karşın 326 milyon TL, 2016-17 sezonunda 238 milyon TL´lik gelir elde etmesine karşın 350 milyon TL, 2017-18 sezonunda ise 338 milyon TL´lik gelir elde etmesine karşın 630 milyon TL borçlandırılmıştır. Bizim dönemimizde yani 2018 yılı nisan ayı ile 2019´un mayıs sonu itibariyle 467 milyon TL gelir elde ederken 357 milyon TL giderimiz olmuştur. Esas faaliyet olarak 110 milyon TL kar elde etmemize rağmen, 176 milyonluk TL´lik faiz ve kur farkı etkisiyle dönemi 66 milyon TL zararla kapattık. Fakat 2019-20 sezonu ilk üç aylık dönemdeki faaliyetlerimize baktığımızda gerek karlılık gerek gelir ve gerekse de diğer finansallar açısından çok daha olumlu bir grafik çizdiğimizi görmekteyiz. Dönemin mali tabloları önümüzdeki günlerde açıklandığında bu hususu çok daha net bir şekilde ortaya koymuş olacağız" diye konuştu.

"AVRUPA´DAN MEN EDİLME RİSKİNİ ORTADAN KALDIRDIK"

Avrupa Kupaları´ndan men edilme riskini de kaldırdıklarını kaydeden Başkan Yardımcısı Doğan, şöyle devam etti:

"2018 yılının Nisan ayında göreve geldiğimizde 892 milyon TL borç vardı. Kulübümüzün bu ağır finansal yapısını düzeltmek için çok yoğun bir mesai harcadık. Bu mücadelemiz sırasında ciddi zorluklarla da karşılaştık. Bunlardan biri FIFA tarafından aldığımız transfer yasağıydı. Diğeri de gelirinin 7 katı oranında borçlandırılan kulübümüzün, Finansal Fair Play kurallarını ihlal etmesi nedeniyle UEFA tarafından Avrupa Kupaları´ndan men edilme riskiydi. Bu riski, ortaya koyduğumuz doğru politikalar sayesinde Avrupa Ligi´nden elde edeceğimiz gelirlerin yarısına el konulacak şekilde kaldırdık."

"GELİRİN YÜZDE 70´İ BORCA GİDECEK"

Türkiye Futbol Federasyonu ile Bankalar Birliği´nin uygulamaya koyduğu yeni lisans talimatına göre transfer harcama bütçesinin 88 milyon 586 bin lira ile sınırlandırıldığını vurgulayan Doğan, "Kulübümüzün gelirlerinin yüzde 70´i borç ödemeye gidecek. Geri kalan yüzde 30´u ise ilave olarak transfer harcamalarında kullanabileceğiz. Aslında maalesef bu durum defaatle anlatmaya çalıştığımız gerçeğin yeniden kamuoyuna sunulmasından başka bir şey değil! Ama tüm bunlara rağmen yönetim kurulumuz, göreve geldiği günden bu yana camiamızın da özverisiyle kulübümüzü bu sıkıntılı dönemden çıkartmak için uyguladığı doğru politikalarla süreci başarılı bir şekilde yönetmiştir, yönetmeye de devam edecektir. Aynı politikanın sürdürülmesi konusunda yönetim olarak kesin kararlıyız" ifadelerini kullandı.  (DHA)

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