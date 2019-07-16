16 Temmuz 2019 Salı 09:12:37 | Son Güncelleme: 16 Temmuz 2019 Salı 09:20:38
Ersun Yanal'ın vazgeçilmezi olan Nabil Dirar, Suudi Arabistan ve Katar'dan ciddi teklifler alıyor
Ersun Yanal’ın Fenerbahçe’nin başına geçmesiyle birlikte kadronun vazgeçilmezleri arasına giren Nabil Dirar’a Suudi Arabistan ve Katar ekipleri talip oldu.
Fas Milli Takımı kadrosunda yer alan ve ortaya koyduğu başarılı futbolla beğeni toplayan 33 yaşındaki oyuncunun menajeri ile temasa geçen Suudi Arabistan ve Katar kulüplerinin cazip teklifler yaptığı öğrenildi. Kupada sağ bekte görev yapan ve 4 maçta oynayan Dirar’ın tekliflere olumlu yaklaştığı belirtilirken, menajeri taliplilerden Fenerbahçe ile irtibata geçmelerini istedi.
(Star)
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