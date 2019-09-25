Ersun Yanal'ın Hasan Ali kararı belli oldu

Yaklaşık 2 aydır sahalardan uzak kalan Hasan Ali Kaldırım, yavaş yavaş form tutmaya başladı.

Ersun Yanal, ciddi bir sakatlık yaşayan öğrencisini hemen yüklenmek istemiyor.

Milli sol bek, idmanların ilk bölümünde takımla çalışıp, daha sonra hazırlanan özel programı uyguluyor.

Hasan Ali'nin derbide kadroya girmesi zor görünse de son karar cuma günü verilecek. Isla ve Moses'ın ise Galatasaray karşısında kadroda olmaları bekleniyor.