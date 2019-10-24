Ersun Yanal'ın en büyük sıkıntısı sol kanat!

Süper Lig'de geçen sezon yaşadığı büyük hayal kırıklığından sonra yeni sezona yenilenmiş kadrosuyla giren Fenerbahçe, sıkıntılarını yavaş yavaş gideriyor.

Sakatlıklar yüzünden geride kalan haftalarda özelikle savunma hattı ve orta sahada problemler yaşayan Sarı-Lacivertliler, son Denizli deplasmanında Serdar Aziz'in dönmesiyle stoper, Hasan Ali'nin oynamasıyla da sol bek sorununu ortadan kaldırdı.

Gustavo-Emre ikilisiyle ön liberoda, Vedat Muriç'le forvette ideal oyuncuları bulan Teknik Direktör Ersun Yanal, tek sıkıntıyı sakatlık sorunları olan Victor Moses ve Garry Rodrigues'in yanı sıra henüz uyum sağlayamayan Deniz Türüç ile yeterli performansı gösteremeyen Ferdi Kadıoğlu'nun yer aldığı kanatlarda yaşıyor. Rodrigues ve Moses'in geri dönmesi sonrası tüm mevkilerde büyük bir forma rekabeti yaşanacak.

(Star)