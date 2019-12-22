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22 Aralık 2019 Pazar 10:13:23 | Son Güncelleme: 22 Aralık 2019 Pazar 10:33:05

Ersun Yanal'ın derbideki en büyük kozu Max Kruse

Ersun Yanal, Max Kruse'yi Muriqi'ye hazırlayacağı pozisyonların yanı sıra şut tehdidi olarak da kullanma hesabı yapıyor.

Fenerbahçe bu akşam Beşiktaş ile yapacağı maçın son çalışmasını dün gerçekleştirdi. Teknik Direktör Ersun Yanal'ın taktik çalışmada, Kartal'a karşı sahaya süreceği 11 üzerinde durduğu vurgulanırken, 2 mevki için kararsız kaldı.

Yanal savunmada Zanka ve Jailson arasında, orta alanda da Tolga ve Deniz arasında son kararı maç saatinde verecek. Bu arada Yanal'ın maçta Kruse'yi anahtar oyuncu olarak düşündüğü öğrenildi.

Ersun Yanal, Alman oyuncudan Muriç'e gol pasları vermesini isterken, bol bol da "şut at" talimatı verdi. Max Kruse forma giydiği 10 maçta 34 şut atarken, sadece 1 golü bulunuyor.

(Star)

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