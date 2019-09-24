  • Bist 100
    101847
  • Dolar
    5,7045
  • Euro
    6,2848
  • Altın
    279,2130
İstanbul
16 / 24
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
UEFA'dan yeni turnuva: UEFA Konferans Ligi UEFA'dan yeni turnuva: UEFA Konferans Ligi
Yargıtaydan "KCK ana davası"yla ilgili karar Yargıtaydan "KCK ana davası"yla ilgili karar
Doğu Ekspresi'nde 'senfonik' yolculuk Doğu Ekspresi'nde 'senfonik' yolculuk
Çin'den Kıbrıs'ta 'iki tarafın çıkarlarına uygun çözüm' açıklaması Çin'den Kıbrıs'ta 'iki tarafın çıkarlarına uygun çözüm' açıklaması
Silivri'deki depremin Avcılar'daki binada çatlaklar oluşturdu iddiası Silivri'deki depremin Avcılar'daki binada çatlaklar oluşturdu iddiası
İzmit'te fuhuş operasyonu İzmit'te fuhuş operasyonu
Son Dakika: Bakan Çavuşoğlu'ndan İdlib açıklaması Son Dakika: Bakan Çavuşoğlu'ndan İdlib açıklaması
ABD’yle ikinci kara devriyesi ABD’yle ikinci kara devriyesi
Kulp’ta HDP provokasyonu Kulp’ta HDP provokasyonu
"Gerekirse 23 ay burada bekleriz" "Gerekirse 23 ay burada bekleriz"
Kevin Grosskreutz, Almanya'da Türkspor Dortmund'un başına getirildi Kevin Grosskreutz, Almanya'da Türkspor Dortmund'un başına getirildi
Haitili vekil çıldırdı! Haitili vekil çıldırdı!
İngiliz yargısından Johnson’a şok İngiliz yargısından Johnson’a şok
Başka yere gömülecek Başka yere gömülecek
Sosyal medyada 'Sesimiz Erdoğan' etiketine büyük destek Sosyal medyada 'Sesimiz Erdoğan' etiketine büyük destek
Netanyahu da Aramco saldırısından İran'ı sorumlu tuttu Netanyahu da Aramco saldırısından İran'ı sorumlu tuttu
Ersun Yanal'dan 'Mutluluk Fenerbahçe'de olmaktır' paylaşımı Ersun Yanal'dan 'Mutluluk Fenerbahçe'de olmaktır' paylaşımı
Sivasspor'un genç yıldızı Emre Kılınç 2 hafta sahalardan uzak kalacak Sivasspor'un genç yıldızı Emre Kılınç 2 hafta sahalardan uzak kalacak
"Darbeci sisi beni öldürtmek istiyor" "Darbeci sisi beni öldürtmek istiyor"
Türkiye'nin yardımını kabul etmediler Türkiye'nin yardımını kabul etmediler
Tanesi 5 lira kilosu 5 bin lira Tanesi 5 lira kilosu 5 bin lira
Fayton eziyeti tarih oluyor Fayton eziyeti tarih oluyor
16 köpeği zehirleyen tutuksuz 3 sanık duruşmaya gelmezse tutuklanacak 16 köpeği zehirleyen tutuksuz 3 sanık duruşmaya gelmezse tutuklanacak
4.6’lık mesaj 4.6’lık mesaj

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

24 Eylül 2019 Salı 20:32:05 | Son Güncelleme: 24 Eylül 2019 Salı 20:33:05

Ersun Yanal'dan 'Mutluluk Fenerbahçe'de olmaktır' paylaşımı

Fenerbahçe teknik direktörü Ersun Yanal, sosyal medya hesabından flaş bir paylaşım yaptı.

Fenerbahçe teknik direktörü Ersun Yanal, sarı-lacivertli teknik ekip, Volkan Demirel ve Damien Comolli'nin de içerisinde bulunduğu bir selfie paylaştı.

Başarılı teknik adamın bu paylaşımı Galatasaray derbisinin oynanacağı hafta olması sebebiyle oldukça manidar bulunurken, taraftarlardan kısa sürece binlerce beğeni ve yorum geldi.

"MUTLULUK FENERBAHÇE'DE OLMAKTIR"

Öte yandan Yanal'ın paylaşımında dikkat çeken bir diğer detay da görselin üzerindeki yazıydı. Sarı-lacivertli teknik adam, bir önceki Fenerbahçe kariyerinde de dile getirdiği "Mutluluk Fenerbahçe'de olmaktır" sözünü yinelemiş oldu.

İşte o paylaşım;

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ