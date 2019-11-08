Ersun Yanal'dan Kasımpaşa maçı öncesi uyarı: Kayseri maçı bize ders olmalı
Ersun Yanal, baskılı bir oyun, çok pozisyon ve beceri istedi. Savunmada ise top çıkışlarda hata istemediğini sık sık tekrarladı.
Süper Lig'in 11. haftasının açılış maçında Fenerbahçe ile Kasımpaşa karşı karşıya gelecek.
Bu maç öncesinde futbolcularıyla toplantı yapan Yanal, baskılı bir oyun, çok pozisyon ve beceri istedi. Savunmada ise top çıkışlarda hata istemediğini sık sık tekrarladı.
KAYSERİ MAÇI DERS OLSUN
Ersun Yanal, "Pozisyon üretmek önemli. Ancak bu kez becerikli olmalıyız. Kayseri maçı bize ders olmalı. Top çizgiyi geçmezse 3 puan vermiyorlar" diye konuştu.
13 MAÇTIR KAZANAMIYORLAR
Kasımpaşa, Süper Lig'de Fenerbahçe ile yaptığı son 13 maçta galip gelemedi. Fenerbahçe karşısında son galibiyetini 2012-2013 sezonunun ilk yarısında evinde 2-0'lık sonuçla alan lacivert-beyazlılar, daha sonraki 13 maçtan 11'ini yitirdi, 2'sinde berabere kaldı.
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