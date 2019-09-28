Ersun Yanal'dan iki isme özel önlem

Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde son dakika! Sağ bekteki Ozan Tufan'ın karşısında Ryan Babel, sol bekteki Nabil Dirar'ın karşısında ise Sofiane Feghouli oynayacak.

Ersun Yanal, Aslan'ın iki önemli hücum oyuncusu önünde Ozan ve Dirar'ın savunma konusunda daha dikkatli olmalarını istedi.

Yanal, öğrencilerinden atağa çıkarken mutlaka arkadaşlarıyla iletişim kurup boşalttıkları bölgenin doldurulması talimatı verdi. Başarılı teknik adam, Babel ve Feghouli'nin boş alan bulması halinde cezayı kesecekleri uyarısında bulundu.