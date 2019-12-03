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03 Aralık 2019 Salı 23:33:49 | Son Güncelleme: 03 Aralık 2019 Salı 23:35:44

Ersun Yanal'dan Ferdi Kadıoğlu mesajı: Zamanında yapılan hasat, verim verir

Fenerbahçe'nin deneyimli teknik adamı Ersun Yanal, 4-0 kazandıkları İstanbulspor maçı sonrası konuştu.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Ziraat Türkiye Kupası'nda İstanbulspor'u 4-0 mağlup ettikleri maçın ardından yayıncı kuruluş ATV'ye açıklamalarda bulundu.

Görev verdiği genç oyuncularla ilgili gelen soruya Ersun Yanal, "Bu tür oyunlar da rakibimize karşı daha hızlı daha çabuk oynayabilir miydik, oynayabilirdik. Oyunu kontrol ederek net bir skor aldık. Genç oyuncularımızı sahada görerek Fenerbahçe'ye hazırlamak, geleceklerini hazırlamak, zaman zaman yer almalarını sağlamak adına bunlar önemli gelişmeler. Bazen taraftarlarımız belki bize serzenişte bulunuyor ama gençlerimizi kaybetmeden kazanmak daha önemli. Zamanla olacak şeyler bunlar. Zamanında hasat yaparsanız, doğru zamanda verim alırsınız." ifadelerini kullandı.

YANAL'DAN FERDİ SÖZLERİ

Maçın yıldızlarından biri olan Ferdi Kadıoğlu'na da değinen tecrübeli teknik adam, "Ferdi'nin önünde daha çok uzun bir süre var. Çok genç bir oyuncu. Dediğim gibi zamanında yapılan hasat, verim verir. Eksikleri var, eskisklerini tamamlayınca daha da iyi olacak. Doğru zamanda doğru yerde oynatmalıyız. Doğru zamanda, doğru yerde faydalanabileceğim banko oyuncu haline getirmeye çalılşacağım. Fırsat buldukça bu oyuncuları değerlendireceğiz." dedi.

"MUHAMMED İÇİN BİR SÜREÇ VAR"

Son 9 dakikada şans verdiği 18 yaşındaki Muhammed Gümüşkaya'nın asist yapması hakkında Yanal, "Gençlerle ilgili pozitif düşünme konusunda hemfikiriz. Doğru zaman ve doğru yerde olması gerekiyor. Bugün girdi ve asist yaptı. Bu yükü kaldırabilmek için yavaş yavaş oynatmamız gerekiyor. Muhammed Gümüşkaya müthiş bir yetenek. Ya oynatıp gözün arkada kalmayacak ya da doğru anda doğru şekilde oynatacaksın." açıklamasını yaptı.

"EVİMİZDE KAYBETME LÜKSÜMÜZ YOK"

Süper Lig'deki son durumlarını da değerlendiren Yanal, "Bundan sonra evimizde kaybetme lüksümüz yok kazanmalıyız. Futbol bu, kaybettiğiniz anlar da oluyor, ancak önümüzde zaman dilimi var bunu değerlendirip devreye en iyi puanla girmek istiyoruz." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

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