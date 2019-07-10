Ersun Yanal'dan Fenerbahçe yönetimine Volkan Demirel baskısı

Sözleşme uzatılmadığı için Fenerbahçe’nin ilk dönem çalışmalarına katılamayan ve şu anda tatiline devam eden Kaleci Volkan Demirel için Teknik Direktör Ersun Yanal’ın yönetime özel istekte bulunduğu öğrenildi.

Altay transferi sonrası Volkan Demirel’in sözleşmesinin uzatılmayacağı yönündeki iddialar kuvvetlenirken, Yanal’ın yönetime “Volkan çok tecrübeli bir isim. Bu sezon bize çok faydası olacak. Bir yıl daha sözleşme uzatalım” diye baskı yaptığı belirtildi. Yönetim henüz karar vermedi.

(Star)