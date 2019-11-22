Ersun Yanal yönetimle yaptığı görüşmede Kolarov'un transfer edilmesini belirtti
Fenerbahçe son dakika gelişmesi... Ersun Yanal, yönetimle yaptığı transfer zirvesinde istediği oyuncuyu, Sol ayaklı; stoper, sol bek ve sol kanatta oynayabilecek biri sözleriyle açıkladı. Başarılı teknik adamın tarif ettiği isim belli: Aleksandar Kolarov
Fenerbahçe, ara transfer döneminde nokta atışı takviyelerle kadroyu güçlendirmek istiyor. Yönetim, hem transfer için bütçe yaratmaya çalışıyor hem de hata yapmadan en iyi ismi takıma kazandırmanın yollarını arıyor. Ersun Yanal, ocak ayında yapılmasını istediği transferleri yönetimle paylaştı. Yanal, önceliğini, “Sol ayaklı, stoperde, sol bekte ve sol kanatta oynayabilecek bir oyuncu” sözleriyle açıkladı. Tecrübeli çalıştırıcının tarif ettiği isim çok net: Aleksandar Kolarov...
Klibi bile hazırdı!
Sarı-Lacivertliler, Sırp yıldızla sezon başında her konuda anlaşmıştı. Hatta FB TV’de Kolarov için klip bile hazınlandı! Ancak Roma ile yapılan görüşmeler sonuçsuz kalınca, Kolarov hayali suya düştü. Buna rağmen tecrübeli oyuncudan vazgeçilmedi. Deneyimli savunmacının Roma ile olan sözleşmesinin sezon sonunda bitecek olması, ocak ayında Fenerbahçe’nin elini daha fazla güçlendiriyor.
Roma ile imzalamadı
Kolarov’un sözleşmesi sezon sonunda bitecek. Roma ile yeni kontrat görüşmeleri yapılsa da bundan bir sonuç çıkmadı. Fenerbahçe, 1 Ocak 2020’den itibaren Sırp yıldızla yeni sezon için anlaşma yapabilir ancak hedef, transferi ocakta bitirmek.
(Fanatik)
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