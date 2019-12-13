Ersun Yanal ve Emre Belözoğlu arasında forma inadı

Fenerbahçe’de tüm gözler pazar günü Sivasspor ile oynanacak zorlu ve kritik müsabakaya çevrildi. Sarı-Lacivertliler, yoğun çalışmalarla bu maça hazırlanıyor.

Sarı-Laciverliler'de Mevlüt ve Moses'ın sakatlıkları nedeniyle Sivasspor karşısında forma giymemeleri bekleniyor. Ancak asıl sıkıntı Emre Belözoğlu konusunda yaşanıyor...

39 yaşındaki futbolcu, 5-2 kazanılan Gençlerbirliği maçında adalesinden sakatlanarak yerini Jailson’a bıraktı. Emre, hafta boyunca takımdan ayrı bir şekilde, sağlık heyetinin kendisi için hazırladığı özel program dahilinde çalıştı.

Daha kötü olabilir

Ersun Yanal, öğrencisinin sakatlığı nedeniyle endişelendi. Tecrübeli teknik adam, sonraki hafta Beşiktaş ile oynanacak derbiyi düşünerek Emre Belözoğlu’nu Sivas’ta dinlendirmeyi planlıyor.

Yanal, zorlu hava şartlarında, mücadele gücü yüksek bir rakip karşısında, sert geçmesi beklenen maçta 39 yaşındaki futbolcusunu riske etmek istemiyor. Başarılı çalıştırıcı, Emre’nin sakatlığının daha ciddi bir boyuta gelmesinden çekiniyor.

Son karar bugün

Emre Belözoğlu ise hocasıyla aynı görüşte değil. Kaptan, Sivasspor maçını sezonun en kritik virajı olarak görüyor.

Emre, “Bu kadar önemli bir maçta takımı yalnız bırakamam. Kazanırsak fark 2 puana inecek. Mutlaka oynayıp, katkı sağlamak istiyorum” görüşünde.

Yıldız futbolcu konusunda son karar, bugün verilecek. Sağlık ekibi, kaptanı detaylı bir şekilde muayene ettikten sonra Ersun Yanal’a tavsiyede bulunacak ve buna göre hareket edilecek.

(Fanatik)