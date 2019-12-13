  • Bist 100
    110909
  • Dolar
    5,7906
  • Euro
    6,4695
  • Altın
    275,5540
İstanbul
7 / 15
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Galatasaray Ocak ayında kabuk değiştirecek Galatasaray Ocak ayında kabuk değiştirecek
Fenerbahçe'de Alper Potuk kiralık olarak gönderilecek Fenerbahçe'de Alper Potuk kiralık olarak gönderilecek
Karius'tan Beşiktaş yönetimine sözleşme yanıtı Karius'tan Beşiktaş yönetimine sözleşme yanıtı
Sanayi üretiminde büyük artış Sanayi üretiminde büyük artış
Diyanet Hac ön kayıtlar bitiyor: Hac kurası ne zaman çekilecek 2020? Diyanet Hac ön kayıtlar bitiyor: Hac kurası ne zaman çekilecek 2020?
Fenerbahçe'ye 17, Galatasaray'a 9 milyon Euro! Fenerbahçe'ye 17, Galatasaray'a 9 milyon Euro!
FETÖ'nün cezaevi ve adliye yapılanmasına 32 ilde operasyon gerçekleştirildi FETÖ'nün cezaevi ve adliye yapılanmasına 32 ilde operasyon gerçekleştirildi
Adalet Bakanlığı'ndaki FETÖ yapılanmasına operasyon düzenlendi Adalet Bakanlığı'ndaki FETÖ yapılanmasına operasyon düzenlendi
BİM'e bugün neler geliyor? BİM 13 Aralık aktüel ürünler kataloğu yayında BİM'e bugün neler geliyor? BİM 13 Aralık aktüel ürünler kataloğu yayında
Kanada’da federal genel seçimlerini kaybeden ana muhalefet lideri Andrew Scheer istifa etti Kanada’da federal genel seçimlerini kaybeden ana muhalefet lideri Andrew Scheer istifa etti
Galatasaray ilk transferini yaptı! 4 Ocak'ta KAP'a bildirilecek... Galatasaray ilk transferini yaptı! 4 Ocak'ta KAP'a bildirilecek...
Son Dakika... 9 terörist daha daha arananlar listesine eklendi Son Dakika... 9 terörist daha daha arananlar listesine eklendi
Ersun Yanal ve Emre Belözoğlu arasında forma inadı Ersun Yanal ve Emre Belözoğlu arasında forma inadı
Trabzonspor'da Dusko Tosic harekatı Trabzonspor'da Dusko Tosic harekatı
FETÖ'cü soru hırsızı 64 kişi için gözaltı kararı verildi FETÖ'cü soru hırsızı 64 kişi için gözaltı kararı verildi
Beşiktaş'ta Victor Ruiz Fenerbahçe derbisine yetişecek Beşiktaş'ta Victor Ruiz Fenerbahçe derbisine yetişecek
Ali Koç Emre Kılınç transferini bitirmek için devreye giriyor Ali Koç Emre Kılınç transferini bitirmek için devreye giriyor
İşte Türk bayrağını yakan PKK'lının sonu İşte Türk bayrağını yakan PKK'lının sonu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Medipol Başakşehir'e kutlama Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Medipol Başakşehir'e kutlama
Galatasaray'da Fatih Terim'in açıklamaları yabancıları etkiledi Galatasaray'da Fatih Terim'in açıklamaları yabancıları etkiledi
Okçuluğumuz yükselişine devam ediyor Okçuluğumuz yükselişine devam ediyor
Cocu’nun gözü Ferdi’de Cocu’nun gözü Ferdi’de
Yanal 11’i bozmayacak Yanal 11’i bozmayacak
En fazla bütçe Cim Bom’a En fazla bütçe Cim Bom’a

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

13 Aralık 2019 Cuma 09:25:40 | Son Güncelleme: 13 Aralık 2019 Cuma 09:30:41

Ersun Yanal ve Emre Belözoğlu arasında forma inadı

Tecrübeli oyuncu, Gençlerbirliği maçında sakatlanmıştı. Emre Belözoğlu bu nedenle hafta boyunca takımdan ayrı çalıştı. Ersun Yanal, Beşiktaş derbisini düşünerek öğrencisini dinlendirmek istiyor. Ancak kaptan, kenarda beklemeye sıcak bakmıyor: "Lidere karşı oynayacağız. Kazanırsak fark 2 puana inecek. Böylesi kritik bir mücadelede takımı yalnız bırakamam."

Fenerbahçe’de tüm gözler pazar günü Sivasspor ile oynanacak zorlu ve kritik müsabakaya çevrildi. Sarı-Lacivertliler, yoğun çalışmalarla bu maça hazırlanıyor.

Sarı-Laciverliler'de Mevlüt ve Moses'ın sakatlıkları nedeniyle Sivasspor karşısında forma giymemeleri bekleniyor. Ancak asıl sıkıntı Emre Belözoğlu konusunda yaşanıyor...

39 yaşındaki futbolcu, 5-2 kazanılan Gençlerbirliği maçında adalesinden sakatlanarak yerini Jailson’a bıraktı. Emre, hafta boyunca takımdan ayrı bir şekilde, sağlık heyetinin kendisi için hazırladığı özel program dahilinde çalıştı.

Daha kötü olabilir

Ersun Yanal, öğrencisinin sakatlığı nedeniyle endişelendi. Tecrübeli teknik adam, sonraki hafta Beşiktaş ile oynanacak derbiyi düşünerek Emre Belözoğlu’nu Sivas’ta dinlendirmeyi planlıyor.

Yanal, zorlu hava şartlarında, mücadele gücü yüksek bir rakip karşısında, sert geçmesi beklenen maçta 39 yaşındaki futbolcusunu riske etmek istemiyor. Başarılı çalıştırıcı, Emre’nin sakatlığının daha ciddi bir boyuta gelmesinden çekiniyor. 

Son karar bugün

Emre Belözoğlu ise hocasıyla aynı görüşte değil. Kaptan, Sivasspor maçını sezonun en kritik virajı olarak görüyor.

Emre, “Bu kadar önemli bir maçta takımı yalnız bırakamam. Kazanırsak fark 2 puana inecek. Mutlaka oynayıp, katkı sağlamak istiyorum” görüşünde.

Yıldız futbolcu konusunda son karar, bugün verilecek. Sağlık ekibi, kaptanı detaylı bir şekilde muayene ettikten sonra Ersun Yanal’a tavsiyede bulunacak ve buna göre hareket edilecek. 

(Fanatik)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ