  • Bist 100
    123556
  • Dolar
    5,9359
  • Euro
    6,5857
  • Altın
    295,2580
İstanbul
7 / 10
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Türk tekstil firmaları ABD'de görücüye çıktı Türk tekstil firmaları ABD'de görücüye çıktı
BM'den iklim değişimi mağdurlarına sığınma hakkı kolaylığı BM'den iklim değişimi mağdurlarına sığınma hakkı kolaylığı
Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden Bilim Sanat Vakfı açıklaması Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden Bilim Sanat Vakfı açıklaması
Nagatomo'nun yeni adresi Bologna Nagatomo'nun yeni adresi Bologna
Beşiktaş'ın golcüsü Burak Yılmaz son 4 haftayı boş geçti Beşiktaş'ın golcüsü Burak Yılmaz son 4 haftayı boş geçti
Arda Turan tam 9 yıllık aranın ardından Galatasaray'a geri dönüyor Arda Turan tam 9 yıllık aranın ardından Galatasaray'a geri dönüyor
Ferdi Kadıoğlu'ndan Fenerbahçe taraftarına teşekkür Ferdi Kadıoğlu'ndan Fenerbahçe taraftarına teşekkür
Mevlüt Erdinç: Çok şükür ilk golümü attım Mevlüt Erdinç: Çok şükür ilk golümü attım
Ersun Yanal: Turu geçmekte yeterli bir oyun oldu Ersun Yanal: Turu geçmekte yeterli bir oyun oldu
Röntgende tespit edildi, doğal yollarla çıkarması beklenecek Röntgende tespit edildi, doğal yollarla çıkarması beklenecek
ABD Başkanı Trump'ın Senato'daki azil yargılaması başlıyor ABD Başkanı Trump'ın Senato'daki azil yargılaması başlıyor
Cezayir ve Fransa'dan Libya'daki ateşkese destek açıklaması Cezayir ve Fransa'dan Libya'daki ateşkese destek açıklaması
Çin'de görülen koronavirüs salgını ABD'ye ulaştı Çin'de görülen koronavirüs salgını ABD'ye ulaştı
Rus uzmanı Aslanbek Mozloyev: Türkiye ve Rusya Libya krizi çözümünde etkin rol oynuyor Rus uzmanı Aslanbek Mozloyev: Türkiye ve Rusya Libya krizi çözümünde etkin rol oynuyor
Kılıçdaroğlu yine şaşırtmadı! Demirtaş 'tiyatro'suna övgü dolu sözler Kılıçdaroğlu yine şaşırtmadı! Demirtaş 'tiyatro'suna övgü dolu sözler
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Türkiye olmasaydı başarı sağlayamazdık NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Türkiye olmasaydı başarı sağlayamazdık
Putin yeni kabineyi onayladı Putin yeni kabineyi onayladı
Savcılık paylaştı! Küçük kız tacizciyi tuzağa düşürdü Savcılık paylaştı! Küçük kız tacizciyi tuzağa düşürdü
Esra Erol'da ilginç olay! Sosyal medyadan tanışıp evlendiği eşi yine sosyal medyadan başkasına kaçtı Esra Erol'da ilginç olay! Sosyal medyadan tanışıp evlendiği eşi yine sosyal medyadan başkasına kaçtı
Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Özgür Savaş Özüdoğru görevinden ayrıldığını duyurdu Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Özgür Savaş Özüdoğru görevinden ayrıldığını duyurdu
Annesini 15 yerinden bıçaklayan zanlı tutuklandı Annesini 15 yerinden bıçaklayan zanlı tutuklandı
TEM'de zincirleme kaza: Çok sayıda yaralı var TEM'de zincirleme kaza: Çok sayıda yaralı var
Erbil'de Türk diplomat Köse'nin şehit edilmesiyle ilgili 1 kişi daha yakalandı Erbil'de Türk diplomat Köse'nin şehit edilmesiyle ilgili 1 kişi daha yakalandı
Şule Çet davasında yeni gelişme! Savcı dilekçesini geri çekti Şule Çet davasında yeni gelişme! Savcı dilekçesini geri çekti

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

21 Ocak 2020 Salı 23:47:09 | Son Güncelleme: 21 Ocak 2020 Salı 23:47:51

Ersun Yanal: Turu geçmekte yeterli bir oyun oldu

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Kayserispor maçı sonrasında konuştu.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Kayserispor'u 2-0 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.

Maçı değerlendiren Yanal, "Fenerbahçe'nin oynadığı bir format var, Fenerbahçe'nin oynadığı bir sistem var, bu sistemi doğru oynadığımız takdirde hiçbir maçta sıkıntı yaşamayız. Turu geçmekte yeterli bir oyun oldu, paslı bir düzende oynadık. Bugün de turu geçmek için bir seviye vardı, onu ayarladık. Hem oyun, hem disiplin konusunda belli bir seviyenin altına düşmemek önemliydi. Daha güzel şeyler yapma şansımız da vardı. Bugün yeterliydi ama. Belirli bir seviyenin altına düşmedik" dedi.

"UFAK TEFEK SORUNLAR HER YERDE VAR"

Mevlüt Erdinç'in durumu sorulan Yanal, iyi yolda olduklarını vurgularken, "Fenerbahçe'de santrfor olmak oldukça stresli ve güçlü bir duygu. Bunun altında kalmamak ve bunu taşımak gerekiyor. Mevlüt'ün kariyerinde biriktirdiği güzel işler var, milli takım forması var. Vedat gibi önemli bir futbolcu var o mevkide. Onunla birlikte zaman zaman birlikte oynayacağı bir maraton var önümüzde. İyi oyunculardan kurulu bir takımız. ufak tefek sorunlarımız var, her takımda oluyor. Bunları içeride halledilebilecek sorunlar. Fenerbahçe çok çok çok büyük bir camia, çok büyük bir sivil toplum örgütü. Taraftarımızın istediği bir düzen var, bir duruş var, karakter var. Bunları yapmaya çalışıyoruz, gerçek Fenerbahçe'yi yansıtmaya çalışıyoruz. O hedeflere uygun bir şekilde burada bulunmalıyız" dedi.

Ligde şampiyonluk mücadelesine devam ettiklerini kaydeden teknik adam, "16 tane maçımız var. 16 maçımızda da her maçta aynı iştahı ortaya koymak en çok istediğimiz şey. Bu iştahı sonuna kadar götürmeye çalışacağız" ifadelerini kullandı.

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ