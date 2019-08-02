Ersun Yanal: Transfer süreci bitince yüzde 100 hazır hale geleceğiz

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Audi Cup'ta gerçek güçlerini gösteremediklerini lige kadar çok daha farklı bir takım olacaklarını söyledi.

Mevcut oyuncu kadrosundaki sakatlıkların planlarını etkilediğini kaydeden Yanal, "Serdar Aziz, Tolgay Arslan ve Tolga Ciğerci üst üste sakatlandı. Uzun süreli değil ama sahada olmamaları bizi etkiledi" dedi.

Transfer süreci devam ettiği için henüz takımın iskeletini yüzde 100 olarak netleştiremediklerini kaydeden tecrübeli teknik adam, "İlk maçın başında Hasan Ali'nin de sakatlanmasıyla kafamızdaki kurguyu oturtamadık. Gerçek gücümüzü gösteremedik. Lige kadar çok daha güçlü bir Fenerbahçe sahada olacak" ifadelerini kullandı.

Yanal, genç yıldızlar için de "Ben kariyerim boyunca birçok genç oyuncuya dokundum. Elimizdeki gençlerin geleceği için en iyisini her an düşünüyorum. Daha fazla nasıl sahada tutacağımız konusunda sürekli planlar yapıyoruz. Kimse merak etmesin, Fenerbahçe yeni genç oyuncular kazanacak" diye konuştu.

(Sabah)