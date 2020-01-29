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29 Ocak 2020 Çarşamba 11:50:16 | Son Güncelleme: 29 Ocak 2020 Çarşamba 11:51:31

Ersun Yanal Trabzonspor maçında 11. isimde kararsız kaldı

Süper Lig'de üst üste aldığı iyi sonuçlarla yükseliş trendine giren Fenerbahçe'de zorlu Trabzonspor maçı öncesinde teknik direktör Ersun Yanal ilk 11 konusunda 10 ismi belirledi. 11. ismin kim olacağı konusunda ise belirsizlik devam ediyor.

Fenerbahçe ligde oynadığı son 4 maçı da kazanmayı başarırken, sıra şampiyonluk yarışını çok yakından ilgilendiren Trabzonspor maçına geldi. Zorlu deplasman öncesinde Fenerbahçe'de kadroda sakat ve cezalı oyuncu kalmazken, Ersun Yanal ise henüz 11'ini tam olarak belirlemedi. Gaziantep deplasmanına Garry Rodrigues ve Deniz'i kullanmadan Tolga, Kruse ve Emre üçlüsüyle çıkan Yanal, içerideki Başakşehir maçında ise Emre Belözoğlu'nu kulübede oturtarak Garry Rodrigues, Kruse ve Tolga üçlüsüne şans verdi.

Ersun Yanal, Trabzonspor maçı içinde kafasındaki 10 oyuncuyla ilgili kararını verdi. Altay, Isla, Dirar, Jailson, Serdar Aziz, Gustavo, Ozan, Kruse, Tolga ve Vedat'ın forma giymesine kesin gözüyle bakılırken 11. ismin ise kim olacağı konusunda henüz kararını vermedi. Tecrübeli teknik direktör normalde Garry'yi yedek oturtup sahaya Emre Belözoğlu ile çıkmayı planlasa da Nwakaeme'nin cezası nedeniyle bu maçta forma giyemeyecek olması sebebiyle o kanatta ofansif bir oyuncu kullanmayı da planlıyor.

Ersun Yanal 11. adamı seçme konusunda kurmaylarıyla sık sık fikir alışverişi yapıyor. Son kararı, son antrenman öncesinde vermeyi düşünen Yanal'ın kafasında Emre ile başlama fikri ise burun farkıyla önde duruyor.

(Habertürk)

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