Ersun Yanal, tazminat almayacak

Kadıköy'de 20 yıl sonra G.Saray’a kaybeden, ligde de yarıştan kopan F.Bahçe’de, Teknik Direktör Ersun Yanal ile önceki gün yolların ayrıldığı duyuruldu. G.Saray derbisinden sonra Yanal’ın istifa etmemesinin sebebi ‘tazminat bekliyor’ şeklinde yorumlanmış ama hem kulüp hem hoca “Tazminat maddesi yok” diyerek bu değerlendirmeleri yalanlamıştı. Ayrılık konusunda yapılan açıklamada Yanal’ın kendi isteğiyle kulüpten ayrıldığı ifadesinin vurgulanması dikkat çekti. Fenerbahçe, Ersun Yanal’a sözleşmesinin kalan süresi için bir tazminat ödemeyecek.

1 MİLYON 750 ALIYORDU

Tecrübeli çalıştırıcı, Fenerbahçe’den yılda 1 milyon 750 bin euro kazanıyor ve maaşını 10 taksitle alıyordu. Ersun Yanal’ın bu sezon 3 aylık alacağı bulunuyordu. 56 yaşındaki çalıştırıcı, toplam 525 bin euro (yaklaşık 3.7 milyon TL’sini) de almayarak görevini bıraktı.

Trabzonspor ile Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk mücadelesinde Trabzonspor ev sahipliğinde Şenol Güneş Spor Kompleksi Medical Park Stadyumu'nda saat 20:30'da karşı karşıya gelecek.

Akşam