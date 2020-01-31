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31 Ocak 2020 Cuma 09:48:02 | Son Güncelleme: 31 Ocak 2020 Cuma 10:14:48

Ersun Yanal son şampiyonluğu hatırlattı: Şampiyonluk için kritik bir dönemdeyiz

Fenerbahçe teknik direktörü Ersun Yanal, Süper Lig'in 20. haftasında oynayacakları Trabzonspor maçı öncesi oyuncularını 2013-14 sezonunu örnek göstererek motive ediyor.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, zorlu maç öncesi futbolcularına 2013-14 sezonunda Trabzonspor deplasman maçının çok kritik bir döneme denk geldiğini hatırlatıp, o karşılaşmanın ardından takımın yükselişe geçip şampiyon olduğunu hatırlattı.

Cumartesi günü oynanacak mücadelenin aynı statüde olduğunu belirten Yanal, "Buradan alacağımız sonuç bizi çok farklı noktalara götürebilir" dedi.

"KÜÇÜK DETAYLAR ÇOK ÖNEMLİ"

Üst üste 4 maç kazandıklarını, oyunlarında önemli gelişmeler olduğunu belirten tecrübeli hoca, "Şampiyonluk için kritik bir dönemdeyiz ve bu maçta herkesin elinden gelenin en iyisini yapmasını istiyorum" diye konuştu. Rakibin saha ve seyirci avantajına da değinen Yanal, "Hem hücumda hem savunmada çok dikkatli olmalıyız. Bu maçın sonucunu küçük detaylar belirleyecek" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Fenerbahçe, yine Ersun Yanal döneminde 2013-14 sezonunun 24. haftasında Trabzonspor'u deplasmanda yenmiş sonrasında sergilediği performansla Nisan ayında şampiyonluğunu ilan etmişti. Bu, ligin en erken şampiyonluğu olarak tarihe geçmişti.

(Sabah)

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