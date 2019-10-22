Ersun Yanal: Şampiyonluk için bu oyun yetmez tempoyu yükseltmemiz gerek

Fenerbahçe, Denizli deplasmanından üç puanla dönerken, sarı-lacivertlilerin oynadığı futbol kimseyi tatmin etmedi.

Karşılaşma sonrası kendisine uzatılan mikrofonlara "Zevksiz bir maçtı. Kazandık ama birkaç vites daha artırmamız lazım" diyen Başkan Ali Koç camianın duygularına tercüman olurken bu çağrı Fenerbahçe soyunma odasında yankılandı. Teknik direktör Ersun Yanal karşılaşma sonrası oyuncularını üç puan için kutlarken net uyarılarda bulundu. Camiaya şampiyonluk sözü verdiklerini hatırlatan tecrübeli çalıştırıcı "Topa ve oyuna hakim olmamıza rağmen skor üretmekte zorlanıyoruz. Hepinizden daha fazlasını bekliyorum. Bu oyun yetmez tempoyu yükseltmemiz gerek" diye konuştu.

Unutmayın şampiyon olacağız

Sakatlıkların kendilerini etkilediğinin altını çizen Ersun Yanal "Neredeyse her maça farklı kadrolarla çıkmak zorunda kaldık. Birçoğunuz mevkilerinizin dışında görevler üstlendiniz. Çabanızı takdir ediyorum ama çok daha iyisini yapabiliriz, yapmaya mecburuz. Milli araya kadar olan süreçte 12 puan hedefi koymuştuk. İlk adımı attık. Şimdi devamı getirmemiz gerek. Kolay maç yok. Sizden sadece skor değil, aynı zamanda iyi oyun bekliyorum" dedi.

Kaptan Emre Belözoğlu'nun fedakarlığını örnek gösteren Ersun Hoca "Şampiyonluk istiyorsak hepimiz fedakarlık yapacağız. Daha çok mücadele etmenizi istiyorum. Bir iki kişinin çabası şampiyonluğa yetmez" ifadelerini kullandı.

(Türkiye)