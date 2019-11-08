Ersun Yanal: Mutlu olmadığım şeyler var

Ersun Yanal karşılaşma sonrası yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada "Başkanımızdan en genç oyuncumuza kadar bir şeyleri değiştirmek için uğraşıyoruz. Bugünkü oyun, çok iyi oynayıp, 3 puan alamadığımız oyunların tedirginliğinden doğmuştur. Kazanmanın ötesinde, Fenerbahçe'nin oynaması gereken oyunu, ve güveni kendimizde bulmalıyız." dedi.

Oyunla ilgili sözlerine devam eden Ersun Yanal "Bugün oyunun hakimi biz değilsek bu kabul edilebilir bir durum değil. Ben de bunu kabul edemem. Fenerbahçe bugün kazanmıştır ama oynaması gereken oyunu oynamamız gerekir. Taraftar da bizden onu bekliyor. Fenerbahçe kazanmıştır ama kazanmanın ötesinde oynaması gereken oyunu her zaman oynamalıyız. İyi oyunları tekrarlamalıyız. Bunu yapabilen bir takım olduğumuza göre bunu devam ettirmeliyiz. Taraftarı mutlu edecek oyunu oynayacağız." diye konuştu.

"TÜRKİYE'NİN EN İYİ İSTATİSTİKLERİ BİZDE"

Basın toplantısında da konuşan Ersun Yanal "Penaltı kararları herkes tarafından irdelenecek ve konuşulacak. Biz sadece kendi oyunumuza bakacağız ve bunu geliştirmek için uğraşacağız. Takımın koşma problemi yok. Yüksek şiddetli koşularda ligin ortalamasının en üstünde yer alıyoruz. Bütün istatistiklerde Fenerbahçe önde. Ancak bunu golle sonuçlandırma, tercihleri doğru yapma gibi sorunlar oldu. Bunu mazeret olarak kabul etmiyorum. Bunları saptama olarak söylüyorum, sağ bek, sol bek sorunlar yaşadı. Geçene seneye göre çok sayıda oyuncu değiştirdik. Gelişmeye ve değişmeye müsait takımız. Türkiye'nin en iyi istatistiklerini yapan takımız. Ancak mutlu olmadığım şeyler var. Skor her şeydir, birkaç ayağa bunu bağlamamalıyız. Genel yaymalıyız, bunu yaptığımızda her şey daha iyi olacak." dedi.