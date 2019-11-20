Ersun Yanal, milli takımlardan dönen oyuncularını uyardı: Artık sadece Fenerbahçe'yi düşünün

Fenerbahçe'de Mauricio Isla dışında milli takımlarına giden futbolcular Samandıra'ya döndü. Ersun Yanal, ülkeleri adına ter döken öğrencilerine, "Hoş geldiniz" diyerek tek tek tebrik etti ve daha sonra takımla bir toplantı yaptı.

Ersun Yanal, "Artık önümüzde milli maç kalmadı. Sezonun ilk yarısı bitene kadar sadece bu takımın başarısına odaklanmanızı istiyorum. Malatyaspor ile oynayacağımız maç, yeni bir dönemin başlangıcı olacak. İlk yarıda kalan 6 karşılaşmadan maksimum puanı alarak devre arasına zirvede gireceğimize inanıyorum" diye konuştu.

57 yaşındaki teknik adam ayrıca, "Daha çok çalışacağız ve eksiklerimizi gidereceğiz. Önümüzde yapacak çok işlerimiz var. Zorlu mücadelede herkes şans bulacak. Bu nedenle hepinizi her an hazır görmek istiyorum" sözlerini kullandı

YANAL LİDERLİĞİ İSTİYOR

Ersun Yanal, geride kalan 11 haftada birçok kategoride rakiplerinin önünde olmasından memnun ama onun gözü puan cetvelindeki liderlikte. Sarı-lacivertliler, ligin en fazla topa sahip olma, rakip kaleye en fazla şut çekme, pas istatistikleri, kilit pas ve ceza sahasında topla buluşma gibi istatistiklerde zirvede. Yanal bu rakamların sonuca daha fazla yansıması için özel çalışmalarını sürdürürken futbolcularına sık sık, "Evet çok iyiyiz. Her şeyi mükemmel yapıyoruz ama bunun sonucunu puan cetvelinde lider olarak görmek istiyorum" uyarısı yapıyor.