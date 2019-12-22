22 Aralık 2019 Pazar 21:34:37 | Son Güncelleme: 22 Aralık 2019 Pazar 21:35:36
Ersun Yanal maç sonunda şok etti!
Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada, "Birçok mevkisinde oyuncusu olmayan, hatta teknik direktörü olmayan Fenerbahçe bugün galip geldi" dedi.
Ersun Yanal'ın konuşması şöyle;
"Birçok mevkisinde oyuncusu olmayan, hatta teknik direktörü olmayan Fenerbahçe bugün galip geldi. Fenerbahçe taraftarına armağan olsun. Soru almayayım, açıklamayı hafta içerisinde basın toplantısı ile yapacağım."
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