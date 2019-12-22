Ersun Yanal maç sonunda şok etti!

Ersun Yanal'ın konuşması şöyle;

"Birçok mevkisinde oyuncusu olmayan, hatta teknik direktörü olmayan Fenerbahçe bugün galip geldi. Fenerbahçe taraftarına armağan olsun. Soru almayayım, açıklamayı hafta içerisinde basın toplantısı ile yapacağım."