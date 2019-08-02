02 Ağustos 2019 Cuma 08:57:54 | Son Güncelleme: 02 Ağustos 2019 Cuma 09:34:31
Ersun Yanal, Kolarov'u işaret etti yönetim tüm imkanları seferber etti
Kanarya'da teknik direktör Ersun Yanal’ın Roma’da forma giyen Aleksandar Kolarov için "O kendisini ispatlamış bir oyuncu kendi alanında en iyilerden biri" demesi üzerine Sarı-Lacivertli kurmaylar bu oyuncuyla ilgili girişimleri hızlandırdı.
Sol bek, sol kanat ve stoperde oynayabilen Kolarov için 6 milyon euro isteyen İtalyan kulübü 4-4.5 milyon euroya iknaya çalışılacak. (Star)
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