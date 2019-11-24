Ersun Yanal: Kadromuzda kim var, kim yok biliyoruz

İyi oynadıklarını ancak gol atamadıklarını kaydeden Yanal, "Bir dönem sağ bek, sol bek, açık oyuncuları yoktu, bir dönem santrforsuz oynuyoruz. Büyük takımız, eksiklerin mazereti olmayacak, her oyuncumuz takımı zirveye çıkarmak için mücadele edecek. Bugün de kazanmaya yakındık. Yüzde 60'lık oyun becerisi ve 20'ye yakın şutla istatistiklerde kötü değildik ama bu işin gol tarafı var. Gol de atabilirdik. Sahada penaltı da gol de kaçabilir. Bugünkü şartlarda ve koşullarda oyuncularımız zaman zaman iyi tempoyla rakibine üstünlük kurdu" dedi.

Forvette eksiklik yaşadıklarını söyleyen deneyimli hoca, "Mevkinin oyuncusu olmadığında başka mevkinin oyuncusu oynamak zorunda. O mevkinin oyuncusu olsa oynatacağız. 28 kişilik kadroda kim var, kim yok biliyoruz" ifadelerini kullandı.

Sakat oyuncuların önümüzdeki haftaya yetişip yetişmeyeceği sorulan Ersun Yanal, "Umarım haftaya düzelirler" cevabını verdi.