Ersun Yanal, istediği isimleri yönetime sundu

Süper Lig'in ilk yarısının bitmesine 3 hafta kala Fenerbahçe ara transfer dönemi için atağa kalkmaya hazırlanıyor. Teknik patron Ersun Yanal, yönetimle bir toplantı yaparak transfer için isteklerini iletti.

Tecrübeli teknik adam, "Vedat Muric yokken zorlandığımızı gördüm. Forvette Vedat için güçlü bir alternatife ihtiyacım var. Stoperde de Adil Rami ve Zanka tam olarak istediği düzeyde değil. Bu bölge için de takviye yapılması yararlı olur. Öncelikli takviyeler bu bölgelere olmalı" dedi. Bunun üzerine yönetim ara transfer için bütçe ayrılmasına karar verdi. Comolli de forvet ve stoper mevkileri için bir liste sunacağı da gelen haberler arasında.

Eğer bonservisi olmayan kaliteli bir sol bek bulunması durumunda bu mevki için de harekete geçileceği ifade ediliyor. Ersun Yanal, takımının ligin 2. yarısına sorunsuz bir kadro ile girmesini istiyor. (Takvim)