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06 Eylül 2019 Cuma 12:50:14 | Son Güncelleme: 06 Eylül 2019 Cuma 12:54:12

Ersun Yanal, iddialı konuştu: Ligde istatistikleri biz belirleyeceğiz

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, geride kalan 3 haftanın ardından kısa bir değerlendirme yaptı. Yanal, "Daha önce de söyledim, ligde istatistikleri biz belirleyeceğiz. Geçtiğimiz sezondan bu yana da tekrarlıyorum, şampiyon olacağız." dedi.

Geçtiğimiz sezon yaşanan hüsranı unutturmak zorunda olduklarını belirten Yanal, "Her geçen hafta futbolumuzu daha uzun sürelere yaymak zorundayız. Özellikle Trabzonspor maçında bulduğumuz net gol pozisyonlarına rağmen oyundan çok koptuk. Milli aradan sonra Hasan Ali dışında tüm eksikler takıma katılacak. Takım içindeki forma rekabeti de daha iyi olma hedefimize yardımcı olacak" ifadelerini kullandı.
 
Tecrübeli hoca, sözlerine şöyle devam etti:
 
"Daha önce de söyledim, ligde istatistikleri biz belirleyeceğiz. Geçtiğimiz sezondan bu yana da tekrarlıyorum, şampiyon olacağız. Oynayacağımız futbolla da yalnızca taraftarlarımızın değil tüm sporseverlerin takdirini alacağız. Eksiklerimiz ve daha doğru yapmamız gerekenlerin olduğu gerçek. Bunları da kısa süre içinde çözüme kavuşturacağız. Fenerbahçe ile nisan ayında şampiyonluk sevinci yaşadım. Şu anki oyuncu kadrosuyla bunu tekrarlamak istiyorum. Gücümüz ve kalitemiz ortada. Bunu gerçekleştireceğimize inancım çok yüksek."
 
ONLARA DURMAK YASAK
 
Süper Lig'in 4. haftasında Alanyaspor'a konuk olacak Fenerbahçe, bu karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürüyor. İki günlük iznin ardından önceki akşam çalışmalara başlayan sarı-lacivertliler, dün de çift idman yaptı. Kanarya, sabah salonda sakatlık önleyici egzersiz ile kuvvet ve dayanıklılık çalışması gerçekleştirdi. Teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki futbolcular, akşam ise sahada taktik ağırlıklı bir antrenmanla günü tamamladı.

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