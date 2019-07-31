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31 Temmuz 2019 Çarşamba 00:19:22 | Son Güncelleme: 31 Temmuz 2019 Çarşamba 00:20:04

Ersun Yanal: Hedeflerimiz ve temaslarımız belli

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Audi Kupası'nda Bayern Münih'e karşı oynanan maç sonrası açıklamalarda bulundu.

İşte Ersun Yanal'ın değerlendirmeleri:

"Oyuncularımızın neler yapabileceğini görmek adına önemliydi. Oyunun içinde birçok pozisyon var ama bunları tek tek değerlendirmek yerine, gollerden sonraki oyundan düşmeyi kaldırmamız gerekiyor. Birçok oyuncumuzun pozisyon olarak aksadığını, aksamamaları gerektiği karşılığını aldık. Bu turnuvadan en büyük kazancıncımız, özgüvenimizin olmasıdır. Yaptığımız hatalardan ders çıkaran ve iyileşen bir takım olmak için birlikteyiz. Farklı iki yarı oldu. İlk yarıda dağınıklığın ortaya çıktığı dakikalar var. Bu nedenle hazırlık maçları yapılıyor. Hataları düzeltmek için çalışmalar devam ediyor."

TRANSFER: "KISA SÜRE İÇERİSİNDE"

"Güçlü bir takımız, güçlü oyuncularımız var. Bu tür maçları oynayarak eksiklerimizi görebiliyoruz. Bazı oyuncularımızın ufak tefek problemleri vardı gelmediler. Çok derin bir kadroya sahip değiliz. Hedeflerimiz, temaslarımız belli. Umarım kısa süre içinde halledip takıma katarız. Bu eksiklikler bizi zorluyor ama mazeret değil. Bir an önce toparlanmak ve çalışmak, bizim önümüzdeki gerçek."

"DIRAR'A ŞEFKATLİ BAKMAK LAZIM"

"Dirar 2 gün önce geldi takımımızla 1 antrenman yaptı, özel antrenmanlar yapıyor. Biraz daha şefkatli olmak lazım. Sanırım bir daha olmaz. Bunlar hazırlık maçları. Skordan daha farklı şeylere bakıyorum. Bunu bir mazeret olarak kabul etmiyorum. Fenerbahçe'nin bulunduğu büyük sıkıntı var. Diğer maçlarda kötü oynadığımızı sanmıyorum. Bu akşamki maça gol sıkıntısı çektik ve bireysel hatalar yaptık."

"İLERİDE BİZE FAYDALI OLACAK"

"Önemli oyuncular ve katkıları olacak. Onun yanında Rodrigues'in katkıları da arttı mı hücumda daha iyi olacağız. Takım adına tecrübeleri, oyunda istekleri çok iyi. Zaman zaman onlarda oyundan düştü ama önemli katkıları olacaktır. Onları destekleyecek oyuncular olacak ve bu bize ileride daha faydalı olacaktır."

"HASAN ALİ'NİN AĞIR BİR SAKATLIĞI YOK"

"Ağır bir sakatlığı yok Hasan Ali'nin. Çok büyük bir problem olduğunu bilmiyorum tekrar incelemek gerekir.

Diğer taraftan Nabil Dirar olayını, biraz sevgiye bağlıyorum. Biz severken çok fazla sevip canı acıtıyoruz. Sevgiyi abartıyoruz. Nabil sol bek oynadı. Onun mevkisi değil. Oyuncunun oradaki fedakarlığı, takım için duruşu önemli. Nabil'in profesyonelliğini, coşkusunu destekliyorum. Nabil çok mücadele eden, koşan, oynayan, görevden kaçmayan düzgün bir profil. Takıma çok katkılı olacaktır. Bize bugün yardımcı oldu. Bence, 2 gün önce gelmesine rağmen çıkıp topunu oynadı. Ben Nabil'e teşekkür ederim."

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