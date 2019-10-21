Ersun Yanal: Gelişerek devam ediyoruz

Yanal, Denizli Atatürk Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, oyun öncesinde yaptığı kısa değerlendirmede deplasmandaki maçların zorlu geçeceğini takımına anlattığını söyledi.

Yanal, 70. dakikaya kadar oyunun her türlü kontrolünü sağladıklarını belirterek, "Rahat oynadık. Çok fazla pozisyon üretemesekte oyunun gidişatını belirleyen olduk. 2-0'dan sonra bu oyunu biraz geriye düşürdük. Katılan oyuncularımız ve gelecek olanlar var. Onlarla birlikte gelişerek devam ediyoruz. Kazanmak önemliydi. Bugün bu kazanmayı sağlayan oyuncularıma teşekkür ediyorum. Hepsi bu kazanmamın öz güveniyle bir adım daha öne çıkarak yüksek hedefimize doğru çıkıyor." diye konuştu.

Bir gazetecinin gelecek hafta oynanacak Beşiktaş-Galatasaray maçına ilişkin değerlendirmesini sorması üzerine sahada sadece futbolun konuşulması gerektiğini vurgulayan Yanal, şöyle devam etti:

"Futbolun kazanacağı bir maç olsun. Futbol dışında bir şey konuşulmasın, sadece futbol konuşulsun. Kimse kimseye saldırmasın ve laf söylemesin. Kimse kimsenin arkasından konuşmasın. İşimiz futbol. Umarım da öyle olacaktır."

Yanal rakiplerinin kendilerini iyi ağırladığını ve güzel bir maçın ortaya çıktığını sözlerine ekledi.