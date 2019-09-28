Ersun Yanal: 'Galatasaray'dan daha güçlüyüz'

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, bugün oynanacak Galatasaray derbisinin son antrenmanı öncesinde Sarı-Lacivertli futbolcularla yaklaşık 20 dakika süren bir toplantı yaptı. Yanal, ligin en önemli ve en zorlu maçlarından birini oynayacaklarını söyledi.

İYİ OLDUĞUMUZU İSPATLAYIN

İlk yapmaları gereken şeyin sinirlere hakim olmak olduğunu söyleyen Yanal, şu ifadeleri kullandı: Size inanıyorum. Biz daha iyi ve daha güçlüyüz. Sizden isteğim bunu sahada da ispat etmeniz.

GEREKSİZ KART GÖRMEYİN...

Bu derbiyi kazanacağımıza olan inancım tam. Gereksiz yere özellikle itirazdan kart görmenizi istemiyorum. Doğru yerde isabetli pas yaparsak baskı yemeyiz. Maçın her anını yaşamalıyız.

ŞUT ÇEKİN, DÖNEN TOPU TAKİP EDİN

Şut atmaktan çekinmeyin. Ama atılan şutları da takip edin. Dönen topları almamız önemli. Topun arkasına geçtiğimizde ise kaleye yakın yerde gereksiz faul yapmayın. Çıkış paslarımız da isabetli olmalı..

TARAFTARLAR UĞURLAYACAK

Fenerbahçeli tarafarlardan takıma bugün bir sürpriz daha var. Taraftarlar, Sarı-Lacivertli kafileyi Samandıra'dan Türk Telekom Stadı'na kadar meşale ve konvoylarla uğurlayacaklar.

(Takvim)