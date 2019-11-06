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06 Kasım 2019 Çarşamba 14:53:31 | Son Güncelleme: 06 Kasım 2019 Çarşamba 14:54:31

Ersun Yanal, futbolcularını 'hakem kaosundan' uzak tutmaya çalışıyor

Fenerbahçe teknik direktörü Ersun Yanal, futbolcularını 'hakem kaosundan' uzak tutmaya çalışıyor.

Süper Lig'de son olarak Kayserispor deplasmanından 1-0'lık yenilgi ile ayrılan Fenerbahçe'de yapıldığı iddia edilen hakem hatalarından dolayı konsanrasyon kaybı yaşanmaması için Ersun Yanal önlem almaya başladı. Fenerbahçe antrenman tesislerinde "hakem kararlarıyla ilgili" bir şeyin konuşulmasını yasaklayan Ersun Yanal, sarı-lacivertli yönetim ile de bu konuda bir görüşme yaparak "Negatif durumdan futbolcular da etkileniyor, bu kaostan onları uzak tutmak zorundayız" ifadelerini kullandı.

Futbolcuları ile de son bir toplantı yapan Ersun Yanal, "Biz güçlü olduğumuz sürece, sahada son ana kadar mücadele ettiğim sürece bunun karşılığını alacağız. Hakem kararları elbette bizim kaderimizi de etkiliyor ancak gerekirse Fenerbahçe hakemleri de yenecek ve bu sezon o şampiyonluk kupasını müzesine götürecek! Biz onurumuzla, gücümüzle mücadele edip, formamın hakkını verdiğimiz zaman milyonlarca taraftarımız arkamızda, kimse bizi yıkamaz" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe, Kayserispor deplasmanında oyunun hakimi olmasına rağmen, 90 dakikanın bitiminde sahadan 1-0 yenilgiyle ayrılmaktan kurtulamadı. Bu sezon ligin en fazla şut atan takımı olarak öne çıkan Fenerbahçe, Kayseri'de de kaleyi tam 26 kez yokladı.

İSTATİSTİKLER YANILTIYOR MU?

Bunların 6'sında isabet bulup, Lung'u geçemedi, 3 top da direkten döndü. Maç boyunca 11 şutu olan Kayserispor ise tek isabette Umut'un vuruşu ile kaleci Altay'ı mağlup ederek maçtan galibiyetle ayrıldı. Fenerbahçe topla oynama oranlarında rakibine 66'ya 34 üstünlük sağladı. Yüzde 84 pas isabeti ile oynayan Kanarya 415 kez topu adrese yolladı, Kayseri'nin isabetli pas sayısı ise 190 oldu.

ANTALYA MAÇINDA AYNI SENARYO

Fenerbahçeli futbolcular 35 ortada 10 isabet sağlasa da bunları gole çeviremedi. Ev sahibi takım 3 isabetli orta yapabildi. Kanarya bu sezon evinde Antalyaspor ile oynadığı maçta da benzer bir tablo ile karşılaşmıştı. Fener, Kırmızı-Beyazlı rakibine topla oynamada 75'e 25, şut sayısında 25'e (6 isabet) 7 (5 isabet), isabetli pasta 588'e 149, isabetli ortada 11'e 1 üstüük sağlasa da yine 1-0 yenilmişti.

(Sporx)

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