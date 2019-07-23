Ersun Yanal: Disiplinli olarak çalışmalarınıza devam etmelisiniz. F. Bahçe’ye layık olmanızı istiyorum
Başarılı çalıştırıcı Yanal oyuncularıyla yaptığı toplantıda, Formayı ben vermem. Fenerbahçe’ye layık olun diyerek uyarıda bulundu.
Fenerbahçe Teknik Direktörü toplantıda onlara “Şampiyonluk dışında hiçbir şey F.Bahçe taraftarını ve camiasını mutlu etmez. Onun için çok çalışıp benden formayı almalısınız. Antrenmanlarda kendini gösteren formayı benden alır. Disiplinli olarak çalışmalarınıza devam etmelisiniz. F. Bahçe’ye layık olmanızı istiyorum.
FERDİ GÖZE GİRDİ
Geçtiğimiz sezon F.Bahçe’de forma şansı bulamayan Ferdi Kadıoğlu, yeni sezon öncesi yapılan çalışmalarda Ersun Yanal gözüne girmeyi başardı.
(Akşam)
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
- Abdullah Avcı'dan flaş karar: Gönderin gitsin
- Galatasaray Josef de Souza ve Schneiderlin ile anlaştı ama Fatih Terim, Tottenham forması giyen Wanyama'yı istedi
- İtalyan basını Fenerbahçe'nin büyük hedefini duyurdu: Khedira'yı istiyorlar
- Dünyaca ünlü menajer Jorge Mendes, Falcao'yu Galatasaray'a bedavaya getiriyor
- Göztepe, Beşiktaş'tan ayrılan Adriano ile görüşüyor