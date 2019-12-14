14 Aralık 2019 Cumartesi 10:49:59 | Son Güncelleme: 14 Aralık 2019 Cumartesi 10:54:01
Ersun Yanal’dan 'Topu vermeyin' uyarısı
Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, yarınki Sivas maçı için oyuncularını uyardı.
Yiğidolar’ın sahasında coşkulu oynadığına dikkat çeken Yanal’ın, “Tempoyu biz belirlemeliyiz. Topu rakibe vermeyin. Kontrataklara da çok dikkat edin” ikazında bulunduğu öğrenildi. Sarı-Lacivertliler, Sivas’la deplasmanda oyndığı son 7 karşılaşmanın 5’inde puan kaybı yaşadı. (Star Spor)
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