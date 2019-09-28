Ersun Yanal: Daha iyisini yapacağız

Ligin çok uzun bir süreç olduğunun altını çizen Yanal, "Uzun bir süreci yönetiyoruz, bizim oynadığımız bir oyun var ve bu oyunu geliştirmek zorundayız. Bugün zorluğu yüksek, atmosferi iyi bir maç oynadık. Biz futbolumuzu her gün geçen gün geliştirmek istiyoruz ancak bu çok uzun bir süreç. Derbi kazanmak çok güzel bir şey ancak bunu uzun vadeye yaymak lazım. Henüz istediğimiz seviyede değiliz, gelişmek zorundayız" dedi.

Galatasaray'a karşı ortaya iyi bir tavır koyduklarını vurgulayan Yanal, "Sakat futbolcularımızın bir kısmı iyileşti ancak hala iki kanat oyuncumuz var. Isla yine sakatlandı. Sakat futbolcuarın uzun süre olmaması başka bir dinamik. Biz iyi bir takımız ve iyi oyuncularımız var. Bu takımın oyuncuları, Galatasaray'a karşı ortaya koyduğu tavırla bazı şeyleri gösterdi ancak bunun daha iyisini yapacağız" şeklinde konuştu.