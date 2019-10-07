Ersun Yanal: Bu yenilgi bizim için bir fırsat, sakın unutmayın

Cuma gecesi Antalyaspor önünde beklenmedik bir yenilgi alan Fenerbahçe'de Ersun Yanal kendinden emin tavrını koruyor.

Yanal'ın Sarı-Lacivertli futbolculara, "Bu yenilgi bizim için bir fırsat. Bu yenilgiyi sakın unutmayın. Ders çıkartırsak şampiyonluğun anahtarı elimizde olur. İlk isteğim bu enerjnizi korumanız. Seri galibiyetler mutlaka gelecek" dedi.

DAHA ÇOK TEKRAR YAPMALIYIZ!

Yanal şöyle devam etti: "Sert ve zorlu antrenmanlarımız sürecek. Kanat oyuncularımız da geldiğimizde zaten bir rahatlama olacak. Bireysel hatalardan arınma k için daha çok çalışmamız ve daha çok tekrar yapmamız gerek"

İSABET SIKINTISI!

Fenerbahçe, Antalyaspor'a yenilmesine rağmen oyunun her yönünde rakibinden üstündü. Ancak orta isabeti konusunda yaşadığı sıkıntılar nedeniyle sahadan puansız ayrıldı. Rakip ceza sahasına 42 orta gönderen Kanarya, bunların sadece 11 tanesinde isabet sağlayabildi.

Yüzdenin düşüklüğü pozisyon sayısının az kalmasına sebebiyet verdi. Yüzde 75 topa sahip olan, 44 kez ceza sahasında topla buluşan, yüzde 86 pas isabeti tutturan Fenerbahçe, rakibe giden ortalar nedeniyle sürpriz bir mağlubiyet yaşadı.

(Takvim)