Ersun Yanal: Bu skorun sorumlusu benim

Fenerbahçe'ye karşı algı yapıldığını kaydeden Yanal, "Rakamlar bizden olsa da bizden olmayan bir şey var; o da sonuç... Bu skorun bir sorumlusu var, o da benim. Takım olarak deplasmanda oynadığımız iki maçımızı kazanmıştık. İstatistiklerimiz bizim lehimize gözükse de bu matematiği skor dönüştürmeliyiz. Taraftarlarımız asla şüpheye kapılmasın Bu rakamları kendi lehimize çevirebilecek güçteyiz. Fenerbahçe'nin kurguyla şampiyon olacağını söyleyenlere buradan selam söylüyorum." dedi.