Ersun Yanal: Bizim tek gündemimiz var, o da şampiyonluk

Fenerbahçe'nin Alanya maçında kural hatasına yönelik talebine TFF'den menfi cevap gelmesi Samandıra'da mevzu edilmedi.

Sezon başından beri "Bizim tek gündemimiz var, o da şampiyonluk. İşimiz futbol ve her zaman saha içinde kalacağız" diyen teknik direktör Ersun Yanal'ın bu ifadelerinin boş olmadığı bir defa daha net olarak görüldü.

Ne teknik heyet ne de futbolcular arasından TFF kararına dair tek bir kelam bile konuşulmazken tek motivasyon Antalyaspor karşılaşmasıydı. Yanal, önceki gün basın mensuplarıyla yaptığı sohbette de bu konunun altını çizmiş ve şampiyonluk hedefine dikkat çekmişti. Oyuncularından geriye dönüp bakmamalarını isteyen tecrübeli teknik adam, her toplantıda "Biz kendi işimize bakacağız. Kimin ne yaptığıyla değil, kendi yaptıklarımızla ilgileneceğiz" vurgusu yapıyor.

Bizim hedefimiz belli

Takımın ağabeyi Emre Belözoğlu da bu konuda Ersun Hoca'nın en büyük yardımcısı. Kariyeri boyunca birçok zafer yaşamış olan kaptan, tecrübelerini arkadaşlarıyla paylaşarak oluşan birliğin ve motivasyonun korunmasında büyük rol oynuyor. Futbolcuların kendi aralarında yaptıkları sohbetler de tamamen "Nasıl daha iyi oluruz?" adına gerçekleşiyor.

Herkes birbirine yardımcı olmaya çalışırken, teknik heyet de hazırladıkları görsel analizler ve ekstra çalışma programlarıyla oyuncuların eksiklerini en kısa sürede gidermeye gayret ediyor. Bu arada özel programların da takım performansına katkısı büyük. Emre, Dirar, Gustavo ve Kruse gibi tecrübeli isimlerin önderlik ettiği oyuncular idmanların dışında düzenli olarak özel ekstra çalışmalar yapıyor. Çalışmalardan son derece memnun olan teknik direktör Ersun Yanal, bu ruhun kendilerini şampiyonluğa taşıyacağına inanıyor.

(Türkiye)