Ersun Yanal: Biz formayı çıkarmasın diye saldırıyorduk

İstedikleri oyunu oynayamadıklarını kaydeden Yanal, "2. yarıya başlangıç bizi mutlu etti. Oyunun büyük bölümünde istediğimiz üstünlüğü kuramadık. Topa sahip olan, rakibi kontrol eden ve ülkede bunu en çok yapan takımız. Bundan bazı bölümlerde memnun değilim" dedi.

Daha iyi duruma geleceklerini de belirten teknik adam, "Oyunun memnun olmadığım bölümlerini düzelterek, topa daha çok hakim olan bir Fenerbahçe olması gerekiyor. Bugün kazandık, kupa maçına konsantre olmamız gerekiyor. Kupada da var olacağız. Önümüzdeki haftalarda Fenerbahçe taraftarının görmek istediği oyunu, Fenerbahçe tekrar gösterecektir" ifadelerini kullandı.

BİZ TENEZZÜL ETMEYİZ!

Sarı lacivertlilerin teknik direktörü Ersun Yanal maçın ardından ikinci sarı karttan kırmızı kart gören ve Kayserispor ile oynanacak kupa maçında cezalı duruma düşen Vedat Muriqi için konuştu

Ersun Yanal açıklamasında, "Aman sakın formayı çıkarmasın diye biz saldırıyorduk çocuğa. Biz böyle şeylere tenezzül eder miyiz, biz Fenerbahçe'yiz! Böyle şeylere tenezzül edilir mi? Bizim için kupa çok önemli. Böyle şeylerin konuşulması bile ayıp, yapmayın, böyle şeyler olur mu? Fenerbahçe böyle şeylere tenezzül edecek... Asla! Çok ayıp." dedi.