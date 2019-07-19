Ersun Yanal, birçok talibi olan Miha Zajc'ın satılmasını istemiyor

Fenerbahçe'nin Sloven futbolcusu Miha Zajc'a Ukrayna ekibi Dinamo Kiev'in talip olduğu belirtildi. Kievliler ise transferden daha umutlu. Ukrayna basınında çıkan haberlerde Dinamo Kievli yöneticiler Sloven oyuncuyla yakından ilgilendiklerini doğrularken "Zajc listemizdeki oyunculardan birisi. Kendisini takımda görmek isteriz ama Fenerbahçe ile anlaşmak zorundayız. Şu anda kesinleşen bir durum yok. Önümüzdeki günlerde netlik kazanır" ifadelerine yer verildi.

Teknik direktör Ersun Yanal'ın yönetime Miha Zajc'ın takımda kalması yönünde rapor verdiği öğrenildi. Yanal, Zajc'ın yeni transferlerle birlikte daha verimli olacağını düşünüyor.

(Türkiye)