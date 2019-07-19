Ersun Yanal, birçok talibi olan Miha Zajc'ın satılmasını istemiyor
Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, İtalya ve Ukrayna'dan talipleri olan Miha Zajc'ın satışına onay vermedi.
Fenerbahçe'nin Sloven futbolcusu Miha Zajc'a Ukrayna ekibi Dinamo Kiev'in talip olduğu belirtildi. Kievliler ise transferden daha umutlu. Ukrayna basınında çıkan haberlerde Dinamo Kievli yöneticiler Sloven oyuncuyla yakından ilgilendiklerini doğrularken "Zajc listemizdeki oyunculardan birisi. Kendisini takımda görmek isteriz ama Fenerbahçe ile anlaşmak zorundayız. Şu anda kesinleşen bir durum yok. Önümüzdeki günlerde netlik kazanır" ifadelerine yer verildi.
Teknik direktör Ersun Yanal'ın yönetime Miha Zajc'ın takımda kalması yönünde rapor verdiği öğrenildi. Yanal, Zajc'ın yeni transferlerle birlikte daha verimli olacağını düşünüyor.
(Türkiye)
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
- Çin basını, Fred'in gelecek sezon Galatasaray forması giyeceğini yazdı
- Oğuzhan Özyakup alacakları sebebiyle Beşiktaş'a ihtarname çekti
- Galatasaray ile Genk arasındaki Samatta pazarlığında fark 1 milyon Euro'ya indi
- Emre Mor'un menajeri Eric Alonso: Defalarca mesaj attım, Galatasaray'dan cevap gelmedi
- Jean Michael Seri’nin Galatasaray’a imza atması Milan taraftarını çıldırttı