Ersun Yanal: Başarıyı hep birlikte yakalayacağız

Kasımpaşa galibiyetine rağmen milli araya lider girme hedefini tutturamayan Fenerbahçe, Malatya deplasmanında kazanarak zirve mücadelesini sürdürmek istiyor.

Teknik Direktör Ersun Yanal, Malatya'da sahaya süreceği kadroyu büyük ölçüde belirlemiş olsa da sakatlıkları bulunan Vedat Muriqi ve Max Kruse'nin yokluğunda yapacağı tercihleri henüz kesinleştirmiş değil. Kırmızı kart cezalısı Isla'nın yokluğunda sağ beki Dirar'a teslim edecek olan Yanal, mevcut sistemi koruması halinde orta sahada Ozan-Gustavo ikilisini görevlendirip, Kruse'nin mevkiinde Emre'yi kullanacak. Muriqi'in yerinde ise Mevlüt Erdinç forma giyecek. Ancak antrenmanlarda 4-3-3 formatını da deneyen Ersun Hoca, Ozan-Emre-Gustavo üçlüsünün önünde Deniz-Moses-Rodrigues'i sahaya sürebilir.

Beraber başaracağız

Bütün hesaplarını galibiyet üzerine yapan Ersun Yanal'ın asıl kozu ise sahadaki oyuncuların isimleri ya da taktiksel diziliş değil takım olgusu. Antrenman öncesi yaptığı toplantıda birlikteliğe dikkat çeken Yanal "Lig uzun bir maraton. Bu süreçte sakatlıklar da cezalar da oluyor. Sonrasında da olacaktır. Ancak biz bir hedef koyduk ve bu yolda hep beraber yürüyoruz. Sahadaki on bir, bir bütün olarak hareket etmek, kenarda bekleyenler de az sahada olanlar kadar takımın içinde olmak zorunda. Başarıyı hep birlikte yakalayacağız" ifadesinde bulundu.

Sezon başından beri yakaladıkları istatistiklere de dikkat çeken Yanal "Her şeyi iyi ve doğru yapıyoruz. Tek eksiğimiz son paslar ve son vuruşlar" derken "Bu sıkıntıya biran önce son vermemiz ve oyunumuzun hakkını almamız gerek" diye konuştu.

Küllerinden doğan adam

Geçmişe sünger çekerek yıldızını yeniden parlatan Ozan Tufan sırrını açıkladı. Bitme noktasına gelen kariyerini uçurumun kenarından döndüren Ozan "Hayatımı baştan düzenledim. Problemlerimi geçmişte bıraktım, geleceğe odaklandım. Sadece futbola konsantre oldum ve ayağa kalktım" dedi. Gece hayatının yerine sosyal sorumluluk projeleri koyan Ozan "Hayatımı her anlamda yenilemenin meyvesini alıyorum. Bu performansımın üzerine koyarak devam etmek istiyorum" ifadesiyle daha iyi olacağının sinyalini verdi.

(Türkiye)