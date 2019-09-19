Ersun Yanal, Alanyaspor maçı sonrası futbolcuları uyardı! 'Bir hataya daha tahammülümüz yok'

Liderlik için gittiği Alanya deplasmanından mağlup dönen Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal, Ankaragücü karşılaşması öncesi oyuncularına uyarılarda bulundu.

Dün akşam yapılan idman öncesi oyuncularıyla bir araya gelen deneyimli teknik adamın, "Ankaragücü maçıyla yeni bir sayfa açacağız. Lig 4. haftadaki Ankaragücü maçıyla bizim için yeniden başlıyor. Alanya deplasmanını unutun, hafta sonunu düşünün. Bir hata daha yapmaya tahammülümüz yok" dediği öğrenildi.