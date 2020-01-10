Ersun Yanal 6 ismin biletini kesti: Hepsini gönderin gitsin

FFP nedeniyle transfere kaynak yaratmak adına oyuncu satması gereken Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal'ın doğrultusunda takımdan ayrılacak oyuncular belirlendi. İşte o isimler...

ADIL RAMI

Fenerbahçe, sezon başında 1+1 yıllık sözleşme imzaladığı ancak istenen performansı alamadığı Adil Rami ile yollarını ayırıyor. Falette'in transferinin ardından takımdan gönderilmesine kesin gözüyle bakılan Fransız stoperin de Fenerbahçe'de mutsuz olduğu ve menajerine kendisine kulüp bulması yönünde talimat verdiği öğrenildi.

MIHA ZAJC

Sarı-lacivertlilerin geçtiğimiz sezon ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Miha Zajc'ın ayrılığı sezon başında da gündeme gelmiş ancak Sloven oyuncu takımda kalmıştı. Yönetim, Zajc için sezon başında Leicester City, Genoa ve Zenit gibi takımların gündemine gelmiş ancak teklifler yetersiz bulunduğu için oyuncu takımda kalmıştı. Son olarak Brescia'nın talip olduğu 25 yaşındaki orta saha oyuncusunun önümüzdeki günlerde İtalya'ya gitmesi bekleniyor.

MEHMET EKİCİ

Sezon başında TFF'ye bildirilen 28 kişilik oyuncu listesinde Mehmet Ekici'yi dahil etmeyen Fenerbahçe, oyuncuyu Antalya kampına dahil etti. Teknik heyet, oyuncuyu hazır ve diri tutarak transfer piyasasında etkin olmasını hesaplıyor. Yeni Malatyaspor, Antalyaspor ve Kayserispor gibi takımların talip olduğu Ekici'nin yeni takımının önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.

ALPER POTUK

Sezon başında maaşında büyük bir indirime giderek sarı-lacivertlilerin takdirini kazanan ancak bulduğu şansı iyi değerlendirmeyen Alper Potuk da gönderilecek isimler arasında yer alıyor. Kadrosunu daraltmak zorunda olan Ersun Yanal, iyi bir teklif gelmesi durumunda Alper'in de elden çıkarılmasına onay verdi.

MEVLÜT ERDİNÇ

Sezon başında kadrosuna kattığı Mevlüt'ten istediği katkıyı alamayan Fenerbahçe, Muriç'in yanına bir takviye yapması halinde tecrübeli futbolcuya transferi için izin verecek. Bu sezon sarı-lacivertli formayla yalnızca 6 maçta forma giyen 32 yaşındaki forvet, gol ve asist katkısı üretemedi.

MURAT SAĞLAM

Fenerbahçe, sezon başında Wolfsburg'tan transfer ettiği Murat Sağlam'ın kiralık olarak gönderilmesine sıcak bakarken, Brezilyalı futbolcu Jailson'a da iyi bir teklif gelmesi halinde kulüp elini rahatlamak adına oyuncuyla vedalaşacak.

(Takvim)