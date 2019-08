Erol Bulut: Yabancı sayısının azalması gerektiği düşüncesinde değilim

Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, bir dönem birlikte çalıştığı teknik direktör Abdullah Avcı'nın Beşiktaş'ta başarılı olacağına inandığını söyledi.

Avusturya'nın Salzburg şehrine bağlı Leogang bölgesinde yeni sezon hazırlıklarını sürdüren turuncu-yeşilli takımın genç teknik direktörü, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Medipol Başakşehir'de birlikte çalıştığı teknik direktör Avcı'nın Beşiktaş'ın başına geçmesini değerlendiren Bulut, "Abdullah hocanın son 5 senede Başakşehir ile yaptıkları ortada. Her sene üzerine koyarak giden bir takım vardı. İki kere şampiyonluğa çok yaklaştı. Abdullah hoca da Beşiktaş'ı seçti. Sonuçta hedefe ulaşıp kupa kazanmak istiyor. Başakşehir'deki başarıyı Beşiktaş'ta da devam ettireceğini düşünüyorum. Tabii ki zor olacak. Kolay değil. Bildiğim kadarıyla transfer dönemi onlarda da sıkıntılı geçiyor. Büyük bir camiada baskı, stres ve beklentiler yüksek ama üstesinden geleceğini düşünüyorum." diye konuştu.

Abdullah Avcı'nın ayrılmasından sonra Medipol Başakşehir'den bir teklif almadığını aktaran Erol Bulut, "Başakşehir'de 3 yıl çalıştım. Abdullah hoca ile güzel başarılara imza attık. İlk 2 senede 4. olduk. Üçüncü senemizde 2. olup Şampiyonlar Ligi elemesine kadar takımı getirdik. Çok yazılıp çizildi ama Başakşehir ile teknik direktörlük için görüşmemiz olmadı. Kulübe halen yakınlığım var ama teknik direktörlük teklifi gelmedi." ifadelerini kullandı.

"Yeni Malatyaspor'da tecrübe kazandık"

Erol Bulut, iki sezona yakın çalıştığı Yeni Malatyaspor'da iyi işlere imza attıklarını ve tecrübe kazandıklarını belirtti.

Turuncu-yeşilli takımın teknik direktörü, Yeni Malatyaspor'da ilk teknik direktörlük deneyimini yaşadığını hatırlatarak, şunları kaydetti:

"2012'de futbolculuk kariyerimi noktaladıktan sonra yardımcı antrenörlüğe başladım. 5 senelik bir yardımcı antrenörlük dönemim oldu. Ondan sonra teknik direktörlüğe Yeni Malatyaspor'da başladım. Kolay değil, ilk deneyimimdi. Teknik direktör olarak başarılı olmak istiyorsun. Allah'a şükürler olsun Malatya'da hem ilk senede hem de ikinci senede üstüne koyarak bir performans çizdik. Malatya'da iyi işler yaptık. Çok zorluklar çektik ama o zorluklar bizi istediğimiz hedeflere ulaştırdı. Her şeyi dolu dolu yaşadık, tecrübe kazandık. Şimdi Alanyaspor'da yeni bir döneme başladık. Burada da inşallah sezon sonunda istediğimiz hedeflere ulaşmayı başarırız."

"Her zaman hedefi olan bir teknik direktörüm"

Bulut, her zaman hedefleri bulunan bir teknik direktör olduğunu söyledi.

Alanyaspor'un geride kalan sezonu 9. sırada tamamladığını aktaran 44 yaşındaki teknik adam, şöyle konuştu:

"Kulübün bir hedefi var. Ben de her zaman hedefi olan bir teknik direktörüm. Hedef, geçen sene yapılan derecenin üzerine çıkabilmek. Takım sezonu 9. sırada tamamladı. Biz, ilk 8'in içerisinde olup, daha iyisini yapmaya çalışacağız. İki kulvarda yarışacağız. Kupa da bizim için önemli. Gidebildiğimiz yere kadar gitmek istiyoruz. İnşallah final olur, zorlayacağız. İyi bir kadro kurduk. Kadro derinliği de iyi. 1-2 transfer daha gerçekleştirdiğimiz zaman daha iyi noktada olacağımızı düşünüyorum."

Yeni Malatyaspor'dan düşünce farklılıkları nedeniyle ayrıldığını dile getiren Erol Bulut, "Başka teklifler de vardı ama Alanyaspor'u seçtim. Bunda hedefler, kulüp yapısı, yönetimin tarzı etkili oldu. Bize çok yardımcı oluyorlar, transferde hızlı hareket edip istediğimiz oyuncuları erkenden getirdiler. Bu, bizim için önemli. Yönetimle hedeflerimiz örtüşüyor. Burayı seçmemin sebebi buydu." değerlendirmesinde bulundu.

"Öncelikli hedefim Alanyaspor'da başarılı olabilmek"

Erol Bulut, öncelikli hedefinin Alanyaspor'da başarılı olmak olduğunu vurguladı.

"Büyük takım veya Avrupa'da bir takımı çalıştırma hedefiniz var mı?" sorusuna Bulut, şu cevabı verdi:

"Hedef her zaman olması gerekir. Her zaman bir hedefim var ama öncelikli hedefim Alanyaspor'da başarılı olabilmek. Bir yıllık bir kontrat var. İnşallah hedefimize ulaşırız. Ondan sonrasına bakacağız. Alanyaspor'da mı devam edeceğiz, başka bir yere mi geçiş yapacağız? En önemlisi Alanyaspor ile başarılı olabilmek. Sonra da o başarının devamını getirebilmek. En önemlisi istikrar. Her sene takım değiştirmektense bir yerde süreklik ve devamlılık çok önemli. Türkiye'de kulüpler çok fazla hoca değiştiriyor. Her zaman hoca değiştirmenin doğru olmadığını düşünüyorum. Başakşehir örneği var. Abdullah hoca 5 yıl çalıştı. Yönetimin, hocanın arkasında durduğunda bir takımın neleri başaracağı net bir şekilde ortada. Takımların 1 hocayla uzun bir süre çalışmasının daha iyi olacağını düşünüyorum."

Süper Lig'de şampiyonluk yarışıyla ilgili görüşlerini paylaşan Erol Bulut, "Çok fazla transfer yapılmadı. Dört büyükler yarışta olmak isteyecek. Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor, kupa olan her yerde yarışın içinde olmak istiyor. Bu sene de Alanyaspor ile inşallah üst tarafı zorlarız. Zor bir sezon olacak. Geçen sezon ilk yarı ve ikinci yarıda çok farklı fotoğraf ortaya çıktı. Anadolu takımları yine üst tarafı zorlayacak. İyi olan taraf da bu. Ne kadar Anadolu takımı üst tarafı zorlarsa ligimizin kalitesi de artmış olacak." diye konuştu.

"Doğru bir teknik direktör milli takıma geldi"

Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, A Milli Futbol Takımı'nın başına getirilen teknik direktör Şenol Güneş'in doğru tercih olduğunu aktardı.

Güneş'in Beşiktaş'ta başarılı bir grafik çizdiğini belirten Bulut, şu ifadeleri kullandı:

"Milli takımda iyi bir jenerasyon olduğunu düşünüyorum. Genç ve yetenekli arkadaşlarımız var. Şenol hocanın Beşiktaş'taki başarısı ortada. Doğru bir teknik direktör milli takıma geldi. Zaten oynanan maçlarda doğru bir tercih olduğu ortaya çıktı. Doğru futbolcuları seçip, doğru bir sistemle sahaya çıktığınızda sonucunu da alıyorsunuz ama milli takım bunun daha üzerinde bir performans gösterebilir. İlk 3-4 maç alışma süreciydi. İyi bir milli takımın ve başarılı olacak bir takımın geleceğini düşünüyorum."

Bulut, ligdeki yabancı futbolcu sayısı kuralıyla ilgili, "Yabancı sayısının azalması gerektiği düşüncesinde değilim. Serbest olması daha iyi. Yerli oyuncuların daha fazla zorlaması gerekiyor. En iyileri, ilk 11'de olacak. Kendi futbolcumuzun üzerine koyması lazım. Diğer şekilde daha rahat olur. Futbolcuyu o kadar rahat bırakmayacaksınız. Biraz futbolcuya iğneyi batıracaksın." diyerek sözlerini tamamladı.

