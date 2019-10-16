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16 Ekim 2019 Çarşamba 20:13:59 | Son Güncelleme: 16 Ekim 2019 Çarşamba 20:14:55

Erol Bulut: Mehmetçiğimize selam göndermeleri normal

Süper Lig'in lideri Aytemiz Alanyaspor'un teknik direktörü Erol Bulut, UEFA'nın, A Milli Futbol Takımı oyuncularının "asker selamı"na soruşturma başlatmasına ilişkin, "Sadece ülkemize karşı, milli takımımıza karşı böyle bir tavır bulunmaması lazım." dedi.

Bulut, Cengiz Aydoğan Spor Tesisleri'nde gerçekleştirilen idman öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, UEFA'nın soruşturma kararı için çok fazla bir şey söylemeye gerek olmadığını söyledi.

Futbolcuların doğal olan bir şey yaptığını kaydeden Bulut, "Mehmetçiğimize selam göndermeleri normal. Aslında diğer ülkede olan hadiseleri de UEFA ve Fransız basını göz önüne getirirse onlar üzerine daha net konuşabiliriz. Sadece ülkemize karşı, milli takımımıza karşı böyle bir tavır bulunmaması lazım. Böyle bir şey varsa da diğer takımlar için de aynı şekilde sorgulamaları lazım, diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Süper Lig'de hafta sonu oynayacakları Çaykur Rizespor maçını da değerlendiren Bulut, milli maç arası nedeniyle verilen birkaç günlük iznin ardından çalışmalara başladıklarını ve bir de hazırlık maçı yaptıklarını belirtti.

Ukrayna Süper Ligi'nde ikinci sırada olan Desna Chernihiv ile güzel bir maç yaptıklarını anlatan Bulut, "Maçta 2-2 gibi bir sonuç çıktı. Orada oyuncularımızın oyun temposuna uyum sağlaması ve diğer eksikliklerimizin görülmesi anlamında iyi bir hazırlık maçı oldu. Birkaç günümüz daha var. Kendimizi en iyi şekilde maça hazırlamakla ilgili. Eksikliklerimizi de aynı şekilde tamamlayacağız. İnşallah hafta sonu oynayacağımız Rize'den 3 puan alırız." diye konuştu.

Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları

Turuncu-yeşilli takım, Süper Lig'in 8. haftasında 20 Ekim Pazar günü evinde oynayacağı Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını teknik direktör Bulut yönetiminde sürdürdü.

Antrenman, futbolcuların ısınma hareketlerinin ardından 3 takım halinde dar alanda yapılan turnuvayla devam etti. Kısa mesafeli koşuların ardından taktik çalışmayla sona eren antrenmana sakatlığı bulunan Juanfran ve Lokman Gür ile Yunanistan Milli Takımı kampında bulunan Bakasetas ve Siopis katılmadı. Sakatlığı bulunan Salih Uçan ise takımdan ayrı çalıştı.

Süper Lig'in lideri Aytemiz Alanyaspor'un teknik direktörü Erol Bulut, UEFA'nın, A Milli Futbol Takımı oyuncularının "asker selamı"na soruşturma başlatmasına ilişkin, "Sadece ülkemize karşı, milli takımımıza karşı böyle bir tavır bulunmaması lazım." dedi.

Bulut, Cengiz Aydoğan Spor Tesisleri'nde gerçekleştirilen idman öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, UEFA'nın soruşturma kararı için çok fazla bir şey söylemeye gerek olmadığını söyledi.

Futbolcuların doğal olan bir şey yaptığını kaydeden Bulut, "Mehmetçiğimize selam göndermeleri normal. Aslında diğer ülkede olan hadiseleri de UEFA ve Fransız basını göz önüne getirirse onlar üzerine daha net konuşabiliriz. Sadece ülkemize karşı, milli takımımıza karşı böyle bir tavır bulunmaması lazım. Böyle bir şey varsa da diğer takımlar için de aynı şekilde sorgulamaları lazım, diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Süper Lig'de hafta sonu oynayacakları Çaykur Rizespor maçını da değerlendiren Bulut, milli maç arası nedeniyle verilen birkaç günlük iznin ardından çalışmalara başladıklarını ve bir de hazırlık maçı yaptıklarını belirtti.

Ukrayna Süper Ligi'nde ikinci sırada olan Desna Chernihiv ile güzel bir maç yaptıklarını anlatan Bulut, "Maçta 2-2 gibi bir sonuç çıktı. Orada oyuncularımızın oyun temposuna uyum sağlaması ve diğer eksikliklerimizin görülmesi anlamında iyi bir hazırlık maçı oldu. Birkaç günümüz daha var. Kendimizi en iyi şekilde maça hazırlamakla ilgili. Eksikliklerimizi de aynı şekilde tamamlayacağız. İnşallah hafta sonu oynayacağımız Rize'den 3 puan alırız." diye konuştu.

Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları

Turuncu-yeşilli takım, Süper Lig'in 8. haftasında 20 Ekim Pazar günü evinde oynayacağı Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını teknik direktör Bulut yönetiminde sürdürdü.

Antrenman, futbolcuların ısınma hareketlerinin ardından 3 takım halinde dar alanda yapılan turnuvayla devam etti. Kısa mesafeli koşuların ardından taktik çalışmayla sona eren antrenmana sakatlığı bulunan Juanfran ve Lokman Gür ile Yunanistan Milli Takımı kampında bulunan Bakasetas ve Siopis katılmadı. Sakatlığı bulunan Salih Uçan ise takımdan ayrı çalıştı.

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