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24 Temmuz 2019 Çarşamba 20:59:06 | Son Güncelleme: 24 Temmuz 2019 Çarşamba 21:00:32

Erol Bedir, Deniz Türüç'ün 2-3 gün içinde kararını vereceğini açıkladı

İstikbal Mobilya Kayserispor Kulübü Başkanı Erol Bedir, Deniz Türüç transferi hakkında açıklamalarda bulundu. Bedir, "Deniz Türüç 2-3 gün içinde kararını verecek" dedi.

Avusturya'da yeni sezon hazırlıklarını sürdüren İstikbal Mobilya Kayserispor'u kulüp başkanı Erol Bedir yalnız bırakmadı ve takımla yakından ilgilendi.

Kulüplerin transfer listesinde yer alan yıldız oyuncu Deniz Türüç'le de özel bir görüşme gerçekleştiren başkan Bedir, Galatasaray ve Fenerbahçe gibi kulüplerin transfer gündeminde olan ve iki kulübün oyuncuyu transfer etmek için yoğun mesai harcağı Türüç'le sohbet ederek, 26 yaşındaki oyuncunun transferi ve form durumu hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Takımın kamp yaptığı Seefeld kasabasındaki antrenmana katılan başkan Erol Bedir, Demirören Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu. Erol Bedir, Deniz Türüç'ün geleceği hakkındaki kararını 2-3 gün içinde vereceğini ve bu karara saygı duyacaklarını belirtti. Başkan Bedir, "3 ihtimalden hangisine karar verirse biz ona saygı duyacağız. Bu 3 ihtimal; Kayserispor'da kalmak, Fenerbahçe ve Galatasaray. Deniz kararını verecek ve biz bu konudaki girişimlerimizi hızlandıracağız" dedi.

"SANTRAFOR VE ORTA SAHAYA TAKVİYE YAPACAĞIZ"

Takımda her şeyin yolunda gittiğini, kadrolarına orta saha ve santrafor takviyesi yapacaklarını söyleyen Bedir, "Kamp yeri cennet gibi. Türkiye'de de buna benzer yerlerimiz var tabi ama tesisleşme açısından takımlar burayı tercih ediyor. Özel maç yapma açısından burası oturmuş yerler. İnşallah ülkemizde bu ortamları sağlar ve buralara gelmekten kurtuluruz. Hem yoldan hem de ekonomik olarak tasarruf etmiş oluruz. Takımımız çalışıyor, her şey yolunda. Geçtiğimiz seneden kadromuzdan 11-12 oyuncu eksildi. Bunlar her mevkiden oyunculardı. Önceden yaptığımız çalışmalar sonucunda hemen giden 10 oyuncunun yerini doldurduk. Hemen hemen her mevkimizi tamamladık, 2-3 mevkimiz kaldı. Santrafor ve orta sahaya takviye yapmamız lazım, alternatifler belli ama netleşen bir durum yok. 2-3 güne onlar da netleşir. Bizim kötü bir huyumuz var, kampta tüm transferlerimizi tamamlıyoruz, sezon başlayınca transfer ile uğraşmıyoruz. Bu yılda öyle olacağını düşünüyorum. Deniz'in durumuna göre de alternetif olarak oyuncular var, o giderse yerine oyuncu alırız" açıklamasında bulundu.

"DENİZ'İN KARARINA SAYGI DUYARIM"

Deniz'le yaptığı özel görüşmenin detaylarını DHA'ya anlatan başkan Bedir, "Deniz ile bugün yüz yüze görüştük, Deniz'in düşüncelerini, bundan sonraki hedeflerini karşılıklı istişare ettik. Bu görüşmenin bir bölümüne hocamız da katıldı. Deniz bizİm evladımız. kendi öz çocuğumıuz gibi, onun menfaatleri bizimde menfaatlerimiz. Deniz'in tercihleri bizim için önemli. O ne isterse biz uyarız. Deniz bana, 'Deniz Türüç olarak beni futbol piyasasına Kayserispor olarak siz sundunuz. Beni bir tık daha ileri götürecek transfer teklifi olursa ve bundan mutlu olursam gitmek isterim, tabi kulübüm mutlu olursa, bundan da kar elde ederse. Sonuçta bana bir yatırım yaptınız. Bu iki şart gerçekleşmezse gerekirse kalırım, sözleşmemi de uzatırım. Kimse son senem bonservisi elinde sezon sonu başka yere gider gibi bir düşünceye kapılmasın. Ben sözleşmemi uzatırım, bana yeni bir teklif olunca yine kolaylık göstereceğinizi biliyorum, size bu konuda inanıyorum' dedi" diye konuştu.

"FATİH TERİM TÜRK FUTBOLUNA DAMGA VURMUŞ BİRİ"

Fatih Terim'in Türk futbolunda erişilemeyen başarılara imza attığını ve kendisiyle Türk futbolunun sorunlarının yanı sıra pek çok konuda fikir alışverişinde bulunduklarını ifade eden Erol Bedir, "Fatih hoca, Türkiye'de futbol direktörlüğü yapmış, Türkiye'deki ve Galatasaray'daki futbola damga vurmuş biri. UEFA kupasını ülkemize getirmiş, erişilmesi zor bir başarının mimarı. Yaşadığı şampiyonlukları ve yetiştirdiği oyuncuları da söylemeye gerek yok. Dolayısıyla böyle bir figürle oturmak, konuşmak, fikir alışverişinde bulunmak Türk futbolunun faydasınadır. İki takımda burada yalnız, kendimizi gurbette hissediyoruz. O yüzden Fatih hoca ile Hikmet hoca da sık sık bir araya geliyorlar. Bilal'ı, Mensah'ı, sezon başında yaşadığımız sakatlıkları Artem'i konuştuk. Şampiyonlar Ligi kuralarını konuştuk. Fatih hoca ile konuşmaya başladığınızda Türk futbolunun sorunlarından, takımların son durumları gibi bir sürü konu konuşuyorsunuz, konu transferin de ötesine geçiyor. Bizim Türk futbolunun meselelerini konuşmamız lazım, transfer geçicidir bir gün manşet olur sonra unutulur gider. Deniz'in durumunu da sordu, diğer oyuncuları sorduğu gibi onun da çalıştığını ve kampta olduğunu söyledik" şeklinde konuştu.

"DENİZ TÜRÜÇ, 2-3 GÜN İÇİNDE KARARINI VERECEK"

Deniz Türüç'ün ailelerinin bir parçası olduğunu ve Deniz'in vereceği karara saygı duyarak o yönde adım atacaklarını belirten Bedir, DHA'ya yaptığı açıklamada, "Deniz benim evladım, takımıızın,ailemizin bir parçası. Ekonomik olarak herkese eşit uzaklıktayız ve eşit yakınlıktayız. Ben şu 100 bin Euro fazla vermiş, diğeri 200 bin Euro eksik vermiş bu tarafta değilim. Deniz kiminle bu birlik beraberliği yapmak istiyorsa ben oraya yakınım. Hiçbir zaman ben seni şuraya göndereceğim, orası daha çok verdi oraya gitmelisin gibi baskı içerisinde olan bir başkan olmayacağım. Bu Deniz için de başka oyuncular içinde geçerli. Başka oyuncular içinde teklfilerimiz var, onlara da aynılarını söylüyorum. Nerde mutlu olacaklarsa oraya gitmelerini isteriz. Deniz 2-3 gün içinde kararını verecek. 3 ihtimalden hangisine karar verirse biz ona saygı duyacağız. Bu 3 ihtimal; Kayserispor'da kalmak, Fenerbahçe ve Galatasaray. Deniz kararını verecek ve biz bu konudaki girişimlerimizi hızlandıracağız" ifadelerini kullandı.

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