  • Bist 100
    104794
  • Dolar
    5,6653
  • Euro
    6,1948
  • Altın
    271,5480
İstanbul
17 / 27
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Son Dakika: Çanakkale açıklarında 3.9 büyüklüğünde bir deprem Son Dakika: Çanakkale açıklarında 3.9 büyüklüğünde bir deprem
Trump’ın 'Buy American' güvencesi ve Aramco saldırısı Trump’ın 'Buy American' güvencesi ve Aramco saldırısı
Almanya İçişleri Bakanı Seehofer Türkiye'ye geliyor: AB mutabakatı görüşülecek Almanya İçişleri Bakanı Seehofer Türkiye'ye geliyor: AB mutabakatı görüşülecek
Bu akşam hangi diziler var? Cuma akşamı dizileri hangileri? Bu akşam hangi diziler var? Cuma akşamı dizileri hangileri?
Son Dakika: 31 Mart seçimlerinde 'usulsüzlük' soruşturmasında 17 kişi hakkında takipsizlik kararı verildi Son Dakika: 31 Mart seçimlerinde 'usulsüzlük' soruşturmasında 17 kişi hakkında takipsizlik kararı verildi
Guti: Artık teknik direktör olmak istiyorum Guti: Artık teknik direktör olmak istiyorum
İstanbul Valiliği Ekrem İmamoğlu'nun iftirasını yalanladı İstanbul Valiliği Ekrem İmamoğlu'nun iftirasını yalanladı
Arkadaşının ittiği üniversiteli genç kız asansör boşluğuna düştü Arkadaşının ittiği üniversiteli genç kız asansör boşluğuna düştü
Ailecek Şaşkınız konusu ne? Ailecek Şaşkınız oyuncuları kimler? Ailecek Şaşkınız konusu ne? Ailecek Şaşkınız oyuncuları kimler?
Ante Kulusic: Gençlerbirliği'ne karşı duygusal bağım var Ante Kulusic: Gençlerbirliği'ne karşı duygusal bağım var
İran'dan son dakika açıklaması: ABD yaptırımları kaldırmayı teklif etti İran'dan son dakika açıklaması: ABD yaptırımları kaldırmayı teklif etti
Erol Bedir: Başka Denizler çıkaracağız, başka oyuncular bulacağız Erol Bedir: Başka Denizler çıkaracağız, başka oyuncular bulacağız
Bakan Kasapoğlu'ndan derbi haftası için dostluk çağrısı Bakan Kasapoğlu'ndan derbi haftası için dostluk çağrısı
Avcılar'da silahlı banka soygunu Avcılar'da silahlı banka soygunu
Yusuf Güney'den Tarkan'ın temsil ettiği zihniyete ince gönderme Yusuf Güney'den Tarkan'ın temsil ettiği zihniyete ince gönderme
Galatasaray taraftarından flaş koreografi kararı Galatasaray taraftarından flaş koreografi kararı
Türk Telekom şebeke sorunu nedeniyle müşterilerine 10 GB'lık internet ile özür hediyesi Türk Telekom şebeke sorunu nedeniyle müşterilerine 10 GB'lık internet ile özür hediyesi
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 54. sezon başlıyor Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 54. sezon başlıyor
Yusuf Güney’den Tarkan’ın temsil ettiği zihniyete efsane cevap Yusuf Güney’den Tarkan’ın temsil ettiği zihniyete efsane cevap
Deprem olduğu an ahırdaki hayvanlar birden ayağa kalktı Deprem olduğu an ahırdaki hayvanlar birden ayağa kalktı
İstanbul'da deprem sırasında kaydedilen ilginç görüntüler İstanbul'da deprem sırasında kaydedilen ilginç görüntüler
Arnavutköy'de deprem anında ahırdaki hayvanlar birden ayağa kalktı Arnavutköy'de deprem anında ahırdaki hayvanlar birden ayağa kalktı
YDS sınav sonuçları açıklandı! YDS sınav sonuçları sorgulama ekranı YDS sınav sonuçları açıklandı! YDS sınav sonuçları sorgulama ekranı
İstanbul'da deprem sırasında tehlike geçmeden geri dönüp sigara paketini aldı! İstanbul'da deprem sırasında tehlike geçmeden geri dönüp sigara paketini aldı!

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

27 Eylül 2019 Cuma 15:54:51 | Son Güncelleme: 27 Eylül 2019 Cuma 15:56:51

Erol Bedir: Başka Denizler çıkaracağız, başka oyuncular bulacağız

Kayserispor başkanı Erol Bedir, eski oyuncusu Deniz Türüç hakkında açıklamarda bulundu.

Kayserispor Kulübü Başkanı Erol Bedir, sezon başında Fenerbahçe'ye transfer olan eski futbolcuları Deniz Türüç'ün yeteneklerine güvendiklerini ve çok daha iyi yerlere geleceğine inandığını söyledi.

Bedir, yaptığı açıklamada Deniz Türüç'ün hem karakter hem de futbolcu olarak çok iyi bir oyuncu olduğunu belirtti.

Deniz'in 4 sezon boyunca Kayserispor'a önemli katkıda bulunduğunu ifade eden Bedir, "Deniz'in, bize de çok faydası oldu fakat son senesiydi. Özellikle Türkiye'nin ekonomik durumundan dolayı daha fazla kalmasına hem kendisinin hem kulübün tahammülü yoktu ve transferi gerçekleşti." dedi.

Fenerbahçe ve milli takımdaki performansıyla Deniz'in kendilerini gururlandırdığını dile getiren Bedir, şunları kaydetti:

"Daha fazla beklentimiz olmasına rağmen o günün şartlarında onu isteyen kulüplerle hemen hemen aynı rakamlarda anlaşarak Deniz'in tercihini bekledik. 'Hangi kulübü istiyorsa oraya gitsin' dedik. Deniz de sonuçta Fenerbahçe'ye gitti. Tabii Fenerbahçe'ye giderken kulüpten soruyorlar, 'bu nasıl bir çocuk' diye. Ben de 'çok iyi bir karakter, çok iyi bir oyuncu, size çok faydalı olur' dedim. Tabii bu söylediklerimin gerek Fenerbahçe'de gerek milli takımda gerçekleşiyor olması Deniz'in evladımız olarak iyi şeyler yapması açısından bizi mutlu ediyor. Benim söylediklerim gerçekleştiği için ondan ayrıca mutlu oluyorum. Daha uzun yıllar Deniz Türüç hem Fenerbahçe'ye hem milli takıma hem de inşallah yurt dışındaki daha üst düzey takımlara da hizmet edecektir."

Altyapıdan futbolcu kazanmaya devam

Kayserispor'un bugüne kadar Türk futboluna çok sayıda yetenek kazandırdığını, bunlardan birinin de Deniz olduğunu aktaran Bedir, sezon başında da geleceğin yıldızı olarak gördükleri önemli genç sporcuları kadrolarına kattıklarını belirtti.

Sarı-kırmızılı ekibin teknik direktörü Hikmet Karaman'ın da genç oyunculara ayrı önem verdiğini kaydeden Bedir, şunları söyledi:

"Kulübümüz tarihi boyunca yetenekli sporcuları Türk futbolunun hizmetine sundu. Biz de yönetime geldiğimiz günden beri bu misyonu devam ettirmek için gayret ediyoruz. Sezon başında Yasir Subaşı, Aksel Aktaş ve Ömer Uzun gibi genç yetenekleri kadromuza kattık. Altyapımızdan yetiştirdiğimiz 17 yaşındaki Nurettin Korkmaz ve 15 yaşındaki Emre Demir kadroya giriyor, hatta bazı maçlarda hocamız şans veriyor. Bu oyunculardan beklentimiz büyük. İnşallah başka Denizler çıkaracağız, başka oyuncular bulacağız. Onları da Türk futboluna sunacağız diye düşünüyorum."

(AA)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ