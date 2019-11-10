Erman Toroğlu: 'Böyle rezil bir oyun sistemi olmaz'

Erman Toroğlu’nun yorumları şu şekilde:

“GALATASARAY’IN OLMAZSA OLMAZ 2 FUTBOLCUSU VAR”

“Galatasaray'da olmazsa olmaz iki adam var, biri Lemina, diğer Feghouli. Feghouli, Galatasaray'da başka bir adam. Feghouli mutlak olmalı. Her geçen gün daha iyi olmaya başladı. Çok da iyi niyetli bir oyuncu.

Ömer Bayram çok iyi bir hamal ve iyi koşular yapıyor. Bekte oynayınca arkasına pek dönemiyor. Fatih Terim'in artık bunları tartarak klasik bir 11 bulması lazım.

“BİR TEKNİK ADAM BU KADAR KONUŞMAZ”

Fatih Terim'i dinliyorum. Kasım diyor, devre arası diyor, transfer diyor. Birilerini keseceğim, doğrayacağım diyor. Teknik adam bu kadar konuşmaz. Teknik adamın sahaya çıkardığı takım, ortaya koyduğu oyun beni ilgilendirir.

“GALATASARAY İYİ ÇALIŞTIRILMIYOR VE SORUMLUSU TERİM”

Galatasaray takımında çok sorun var saha içinde. İlk olarak oyun kuracak adam Lemina. Başka adam yok. Galatasaray sürekli yan top yapıyordu. Stoperler oyun kurmaya kalkıyordu.

Galatasaray takımı iyi çalıştırılmıyor, sahada futbol kavgası vermiyor. Bunun sorumlusu Fatih Terim.

“VAR İYİ UYGULANSA DENGELER ÇOK DEĞİŞİR”

VAR sistemi Türkiye'de iyi uygulanırsa dengeler çok değişir. Küçük takımın daha lehine olacak. Başakşehir, Sivasspor'dan filan çok şikayet geliyor.

“REAL MADRID MAÇI KADROSUYLA ÇIKSAYDI BU SONUÇ OLMAZDI”

Galatasaray, Real Madrid maçına çıktığı kadroyla bu maça çıkmış olsaydı, şu anda bu sonuç olmazdı. Galatasaray takımının futbolcularında doymuşluk var, açlık yok. Bir mücadele yok. Rekabet yok Galatasaray'da. Fatih Terim, bu sene rekabeti veremedi.

“LEMINA BU TAKIMDA MUTLAKA OYNAMALI”

Galatasaray'da bazı şeylerin yerine oturması lazım. Lemina, bu Galatasaray'da mutlak oynamalı. Her alan bir arkaya yana, bir arkaya yana veriyor. En son Muslera'ya geliyor. Galatasaray'da oyun kurucu Muslera.

“BÖYLE REZİL BİR OYUN SİSTEMİ OLMAZ”

Böyle rezil bir oyun sistemi olmaz. Lemina, Galatasaray'da ileriye oynayan tek adam. Hatta ileri oynama isteği yüzünden hata yapabiliyor. Risk de alıyor ama haklı. Ömer Bayram tam bir işçi. Ahmet Çalık, iyilerden.

“FEGHOULI’NİN MUTLAKA KAZANILMASI GEREKİYOR”

Bir de Feghouli var. Galatasaray'da mutlak kazanılması gereken bir oyuncu. Hem ayağı yumuşak, hem oyun anlayışı çok iyi, topa basıyor, araya giriyor. Feghouli, Galatasaray'ın geçen sezonki şampiyonluğundaki tek adam. En büyük pay onundu. Sezona sakatlık böbrek taşı başladı. Kolay değil. Feghouli, efendi bir çocuk. Topunu oynuyor, arkadaşlarıyla iyi anlaşıyor.

“BEĞENMEDİĞİMİZ DÜNKÜ FENERBAHÇE GALATASARAY’DAN DAHA ÇOK BASIYOR”

Galatasaray'da Fatih'in biraz daha çalışması lazım. Antrenman dozajını artırmaları lazım. İkili mücadelelerde yumuşak kalıyor. Galatasaray, 10-15 dakikalık baskı yapamıyor. Fenerbahçe'yi dün beğenmedik ama bu Galatasaray'dan daha çok basıyor. 15-20 dakika basıyor. Bir 10 dakika dinleniyor, 10 dakika daha basıyor. Galatasaray basamıyor. Harman doğru yapılırsa doğru şey çıkar ama Galatasaray hala iyi değil.

Galatasaray'da arkada oynayan stoperler risk alıyor. Orta sahadaki Belhanda ve ileridekiler risk alamıyor. O maçlarda ortada ve ileride risk almazsan golü nasıl atacaksın. Kaptırmayayım yana, yana, geriye. Toplar sürekli Muslera'ya geliyor. Galatasaray'ın yukarıdan kopmaması için çok çalışması lazım. En kötü Galatasaray'ın bu olması lazım ama bunu düzeltecek olan Fatih Terim.

FEGHOULI’NIN GOLDE GİTTİĞİ YERE BELHANDA GİTMEZ”

Feghouli'nin ikinci golde gittiği yere Belhanda gitmez. Öyle kral bir adam. Belhanda hakeme küfür eder, rakibe küfür eder, taraftara küfür eder. Öyle ahlaklı bir adam. Çok ahlaklı bir çocuk.

“NAGATOMO, EMRE MOR, SERI VE SELÇUK’UN GALATASARAY’DA OYNAMA ŞANSI YOK”

Nagatomo'nun Galatasaray'da oynama şansı yok, net. Emre'nin yok. Çok net bunlar. Seri'nin yok. Selçuk'un yok. Babel, Donk, Nzonzi üçlüsünden faydalanabilirsin. Bunların temizlenmesi lazım.”