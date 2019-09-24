Erman Toroğlu: 'Beşiktaş başkanı resmen kaçtı'

Spor yazarı ve yorumcusu Erman Toroğlu, Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın görevinden istifa etmesine dair önemli yorumlarda bulundu.

A Spor'a konuşan Toroğlu, "Fikret Orman bırakmadı, kaçtı" dedi.

"BEN KAÇACAĞINI BİLİYORDUM"

Fikret Orman'ın göreve devam etmeyeceğini bildiğini söyleyen Erman Toroğlu, "Beşiktaş Başkanı görevini bırakmadı, Beşiktaş Başkanı kaçtı. Kulübü bu hale getirdi, borç içinde. Yaptıkları işlere baktığınız zaman Beşiktaş Başkanı kaçtı, ben kaçacağını bekliyordum. Çok çabuk kaçtı bence, biraz daha durmalıydı. Beşiktaş Başkanı bahane arıyor diyordum. Vazo kırıldı demiştim dün akşam, yapışmaz vazo dedim. Vazonun kırıldığını bugün herkes net şekilde görüyor. Ben müneccim değilim, gözüküyor çünkü. Dikkatli baktığınızda ve fanatik bakmadığınızda görüyorsunuz bazı şeyleri. Sağa sola yalpalamamak gerek yorumculuk yaparken. Yalakalık yapmayacaksınız, yağ çekmeyeceksiniz, konuşacaksınız. Küfür ederler merak etmeyin. Ancak sonunda doğruya varır iş. Ben çok küfür yiyorum da. Şu anda da Fenebrahçeliler ediyor, bir ara Beşiktaşlılar ediyordu. Canları sağ olsun. Ben, iki sene önce "Beşiktaş'ın sonu kötü olacak" demiştim." ifadelerini kullandı.

"ORMAN'IN EKİBİNDEN KİMSE OLMAMALI"

Toroğlu, Beşiktaş'ın yeni yönetiminde Fikret Orman'ın ekibinden kimsenin olmaması gerektiğini dile getirerek, "Bana sürpriz gelmedi ama ben biraz daha bekler diyordum. Beşiktaş sahipsiz kalmaz ama içerideki mali hasar çok fazla Beşiktaş'ta. İki - üç senenin paraları temlik edilmiş durumda. İnşallah iyi hale gelir Beşiktaş. Fikret Orman yönetiminden, ekibinden hiç kimsenin Beşiktaş'ta kimsenin devam etmemesi gerekir. Orman'ın yanındakilerden birileri olursa daha büyük işler açılır." diye konuştu.

"SAHA İÇİNE YANSIYACAK"

Siyah - beyazlılardaki havanın saha içine de yansıyacağını söyleyen spor yorumcusu, "Saha içine yansıyacak tabii ki. Yeni yönetim kimlerden olacak, yeni bir isim mi olacak? Kesinlikle Fikret Orman'ın ekibinden devam edilmemeli. Yeni biri gelirse de Avcı'nın durumu belirsizleşecek. Avcı, "Acaba gelecek adam benimle devam eder mi?" diye düşünecek. Bu da futbolculara tesir edecek." diyerek sözlerini noktaladı.