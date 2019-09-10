Eriksen için iki dünya devi karşı karşıya

Transfer döneminde Tottenham'dan ayrılmak istemesine karşın takımda kalan Christian Eriksen için devlerin planı belli oldu.

Sky Italia'da yer alan habere göre; Juventus, Tottenham ile sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Eriksen'e devre arasında teklif götürecek.

İspanya basınından AS'ın haberinde ise; Real Madrid'in Eriksen transferinde favori olduğu ve Danimarkalı oyuncusunun sezon sonunda Madrid'in yolunu tutacağı vurgulandı.

Ajax'tan 2013 yılında 13 milyon euro karşılığında Tottenham'ın yolunu tutan 27 yaşındaki futbolcu, bu sezon 4 maçta 1 gol attı.

(Sporx)