Eriksen için iki dünya devi karşı karşıya
Real Madrid ile Juventus'un, Tottenham'ın yıldızı Christian Eriksen için Ocak ayında transfer yarışına gireceği belirtildi.
Transfer döneminde Tottenham'dan ayrılmak istemesine karşın takımda kalan Christian Eriksen için devlerin planı belli oldu.
Sky Italia'da yer alan habere göre; Juventus, Tottenham ile sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Eriksen'e devre arasında teklif götürecek.
İspanya basınından AS'ın haberinde ise; Real Madrid'in Eriksen transferinde favori olduğu ve Danimarkalı oyuncusunun sezon sonunda Madrid'in yolunu tutacağı vurgulandı.
Ajax'tan 2013 yılında 13 milyon euro karşılığında Tottenham'ın yolunu tutan 27 yaşındaki futbolcu, bu sezon 4 maçta 1 gol attı.
(Sporx)
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