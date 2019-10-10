Eriksen devre arasında Real Madrid'e imza atacak
LaLiga'da son iki sezondur şampiyonluğa hasret kalan ve bu sezona iyi bir başlangıç yaparak başlayan Real Madrid'de sezon sonunda ipi en önde göğüslemek için transfer çalışmaları hız kesmeden sürüyor.
Yaz transfer döneminde adı sıklıkla Eflatun - Beyazlılar ile anılan Tottenham'ın Danimarkalı orta saha oyuncusu Christian Eriksen için başkan Florentino Perez'in devre arasında İngiliz kulübü ile pazarlık masasına oturacağı iddia edildi.
Premier Lig'de bu sezon 8 karşılaşmada forma giyen Eriksen 1 gol 1 de asiste imza attı.
Londra ekibi ile sözleşmesi Haziran 2020'de sona erecek oyuncu ile İtalyan devi Juventus'ta yakından ilgileniyor.
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