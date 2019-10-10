Eriksen devre arasında Real Madrid'e imza atacak

Yaz transfer döneminde adı sıklıkla Eflatun - Beyazlılar ile anılan Tottenham'ın Danimarkalı orta saha oyuncusu Christian Eriksen için başkan Florentino Perez'in devre arasında İngiliz kulübü ile pazarlık masasına oturacağı iddia edildi.

Premier Lig'de bu sezon 8 karşılaşmada forma giyen Eriksen 1 gol 1 de asiste imza attı.

Londra ekibi ile sözleşmesi Haziran 2020'de sona erecek oyuncu ile İtalyan devi Juventus'ta yakından ilgileniyor.